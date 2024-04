Acord entre UPC i Ajuntament de Berga per ampliar col·laboracions, sense portar a la ciutat estudis de grau

El rector de la UPC, Daniel Crespo, i l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, han signat aquest dimecres a la Fira del Coneixement un conveni de col·laboració per quatre anys per continuar desenvolupant les accions que ja es fan conjuntament i estrènyer noves relacions.

De moment, no s’ha donat a conèixer cap projecte, però el rector ha allargat la mà a l’Ajuntament de Berga per poder ser el seu departament de Recerca i Desenvolupament: «Que els universitaris puguin ser generadors d’idees i contribuir, per exemple els estudiants d’arquitectura, a fer un canvi d’imatge d’un espai concret de la ciutat. Són treballs pràctics que ens poden beneficiar a totes les parts».

D’altra banda, Daniel Crespo ha descartat, de moment, l’arribada a Berga de cap estudi de grau.