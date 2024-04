La Fira del Coneixement de Berga desperta l'interès per la ciència, la tecnologia i la investigació

"La tecnologia és creativa i divertida". Així ho ha constatat el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, des de la Fira del Coneixement de Berga. La mostra, que se celebra aquest dimecres i dijous al Pavelló de Suècia, dona a conèixer projectes punters relacionats amb la ciència i la tecnologia de la UPC i altres centres de recerca.

Aquest dimecres, els joves que han visitat la Fira del Coneixement, han mostrat interès per descobrir els drons bons, els efectes dels llamps, les aplicacions fotòniques per al diagnòstic mèdic, els hidrogels termo sensibles per obtenir aigua potable amb llum solar i les noves eines per preservar el planeta, entre d'altres. En total, hi ha vuit estands amb projectes d'investigació a càrrec de diferents grups.

Despertar vocacions científiques i tecnològiques a partir de projectes concrets és la finalitat d'una fira que arriba a la catorzena edició i que cada any té un bon poder de convocatòria. Enguany hi passaran 850 estudiants de diferents punts de Catalunya. Dolors Grau, directora de l'Exploratori de la Natura de la UPC, que organitza la mostra junt amb l'Ajuntament de Berga, ha explicat la importància de "treure la universitat fora de les aules". I "d'obrir la universitat al jovent, que se la miren amb curiositat i alhora temor", ha comentat Daniel Crespo.

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha afegit que "molts dels joves que passen aquests dos dies per la Fira del Coneixement seran els responsables de la tecnologia del futur".

Què ensenyen els estands?

Els drons han cridat l'atenció de molts nois i noies, alguns dels quals fins i tot s'han prestat a fer-ne volar de forma divertida, seguint les indicacions d'un monitor que orientava dels gestos que calia fer o els dits de les mans que feia falta mostrar per fer moure el dron. A part del joc amb drons, a l'estand s'expliquen aplicacions que tenen els drons, curiositats i anècdotes com ara que el nom prové, en anglès, de borinot, un insecte que fa un soroll molt similar al dron. O que l'actriu Marilyn Monroe va treballar en una fàbrica de drons.

Un altre estand, de doctorandes en enginyeria òptica, mostra un projecte per al diagnòstic precoç i el seguiment del tractament de la miopia, ja que en infants petits costa de diagnosticar i pot passar desapercebuda. Amb aquest aparell, incorporat en un tipus d'ulleres que s'ha de posar durant una estona el nen o nena, es graven i s'analitzen els moviments oculars d'aquest pacient per saber si és miopia.

Una altra temàtica és la sostenibilitat. S'exposa l'estudi d'afectacions del canvi climàtic de diverses àrees de la sostenibilitat "com per exemple l'afectació que té en les costes el nivell del mar, o que la neu desapareix cada cop més ràpid de les muntanyes, o com recuperar els metalls de dins d'un mòbil que ara mateix és complicat tècnicament", ha argumentat una de les responsables del projecte.

Els vuit estands es complementen amb una exposició sobre l’aigua i l’energia i aquest dimecres s'ha fet una conferència sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).