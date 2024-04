Més de 400 persones gaudeixen del concert de la Patum oblidada a Berga

La comarca del Berguedà sent devoció per la Patum. La fal·lera per la festa popular que la Unesco va declarar patrimoni cultural immaterial de la humanitat l'any 2004 s'ha tornat a demostrar avui al teatre municipal de Berga, on prop de 450 persones han gaudit del concert de presentació del darrer disc de la Cobla Berga Jove. El més destacat d'aquest projecte és el fet que s'han interpretat peces de la Patum que portaven gairebé un segle arxivades.

Abans d'entrar, Eduard Mengual, de Casserres, patia per quedar-se sense entrada en veure a tanta gent a l'entrada. "He viscut la Patum des que tinc memòria i em faria gràcia veure aquests balls nous", ha remarcat al vestíbul del teatre quan faltaven cinc minuts per a les sis de la tarda. Finalment, ha pogut entrar perquè encara quedaven algunes butaques buides a la platea. En sortir, ha assegurat que "ha valgut la pena" perquè segons ell, "ha estat una experiència molt diferent de la plaça, però igualment emocionant".

El concert ha començat amb els arranjaments de Lambert interpretats per la banda simfònica, l'obra més destacada i aplaudida de la primera part de l'espectacle ha estat Marxa de la Patum, que és la primera peça que Joan Baptista Lambert va compondre per a la festa més important de la capital del Berguedà. L'esdeveniment portava per títol Lambert: La Patum de Berga, per retre homenatge al compositor que va estrenar els seus arranjaments a plaça i els patumaires van rebutjar, en aquella època no es va apreciar la riquesa musical dels seus arranjaments i van quedar arraconats.

Després de l'entreacte d'un quart d'hora, el concert s'ha reiniciat amb tres ballets de nans i gegants redescoberts recentment pel compositor i músic membre de la Cobla Berga Jove Lluís Gual. Les partitures que es van trobar a l'Arxiu Familiar Galderic Safont estaven manuscrites per a piano i Gual en va fer els arranjaments per tal que la banda la pogués interpretar. Gràcies al fet que Miquel Safont va participar en la campanya de micromecenatge del disc avui dia es té constància de les peces Si aneu a Súria, Ball de gegants núm. 8 i Ball de Gegants núm.9. Les tres peces trobades s'havien interpretat a Berga abans de la Guerra Civil.

Després de cadascuna de les cançons, els 32 músics que formen la Cobla Berga jove i el seu director, Denis Rojo, han rebut una ovació d'un públic entregat a la música i a la festa. Jaume Hug ho resumia amb el mot "sensacional", per aquest berguedà "poder viure la música de la Patum de forma més reposada està molt bé perquè l'acústica és molt diferent de quan anem a plaça".