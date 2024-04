Berga celebrarà Sant Marc amb la tradicional xocolatada a Queralt i amb un concert de Julieta

Dijous, 25 d’abril, se celebrarà la festa de Sant Marc a Queralt. És una tradició que aplega anualment nombrosos berguedans i berguedanes al santuari per renovar el vot de poble. La tradició es remunta a l’any 1687, quan el Principat de Catalunya vivia una plaga de llagostes i Berga va recórrer a la Mare de Déu de Queralt per demanar-li ajuda i protecció. La ciutat va lliurar-se de la plaga de llagostes i els ciutadans ho van atribuir a la intercessió de la Mare de Déu de Queralt, per això li van prometre pujar al santuari cada any per Sant Marc en agraïment. Amb el pas dels anys, s'ha convertit en un costum popular.

Missa i xocolatada popular

La festa de Sant Marc començarà a 3/4 de 9 del matí amb la trobada a les Tres Creus per completar l’últim tram del camí al santuari de Queralt en comitiva. Tot seguit, se celebrarà la missa i després, s’iniciarà el repartiment de coca i xocolata desfeta entre les persones assistents, a la plaça del santuari. Es repartiran 450 coques i s’utilitzaran 44 quilos de cacau en pols per elaborar la xocolata.

Xocolaters i xocolateres d’honor

La festa comptarà amb diferents xocolaters i xocolateres d’honor que s’encarregaran de repartir la coca i la xocolata: Cecili Mateos, ha estat treballador de la brigada municipal de l’Ajuntament de Berga durant 39 anys i un dels encarregats d’elaborar la xocolata desfeta de la festa de Sant Marc durant moltes edicions; Joan Coma, fill de La Valldan (Cal Cubinsà) ha desenvolupat la seva vida laboral en l’àmbit financer i forma part de l’Associació de Veïns de La Valldan, la comparsa del Carnestoltes, la parròquia de Sant Bartomeu i la Colla Sardanista Cim d’Estela. Col·labora amb la parròquia i el santuari de Queralt.

Josep Vidal i Consol Alaball són un matrimoni arrelat a la ciutat, on durant molts anys van regentar una botiga de queviures al carrer del Roser. Més endavant, el Josep va ser responsable de supermercats i la Consol va treballar a l’hospital. El Josep també va ser regidor de l’Ajuntament de Berga i va formar part de la Junta de l’Hospital Sant Bernabé i del Consell Pastoral. Ambdós estan vinculats a Càritas i col·laboren amb el santuari de Queralt.

Concert jove de Sant Marc

L’artista catalana Julieta i PD Morde protagonitzaran el concert jove de Sant Marc, organitzat per l’àrea de Joventut, que es farà el dissabte 27 d’abril, al Pavelló Vell, a les 22:30 h.

Intèrpret, compositora i productora, la Julieta s’ha consagrat com una de les màximes referents de la nova escena pop catalana formant part d’una fornada de joves artistes reconeguts com Mushkaa, The Tyets, Figa Flawas i Maria Hein. La gira ‘Alguna nit tour’, que farà parada a la capital berguedana, és un repàs de les seves cançons més emblemàtiques i la presentació de totes les cançons del seu nou àlbum per capítols titulat ‘5AM’. Un concert ple d’energia on el públic no pararà de cantar i ballar.

PD Morde tancarà la vetllada musical amb una sessió que combinarà temes de diferents estils musicals i els èxits del moment. PD Morde és un punxadiscos berguedà amb una trajectòria professional de més de tres anys que l’ha portat a recórrer el territori punxant en diferents festes majors al Berguedà, el Bages i Osona, entre altres.

Les entrades es podran adquirir a la taquilla del pavelló, una hora abans de l’inici de l’espectacle, i també es poden comprar anticipadament a www.ticketara.com fins a les 12 del migdia del dia del concert. Les entrades anticipades tenen un cost de 13 € (entrada general) i 10 € (persones fins a 18 anys), mentre que les entrades comprades a taquilla costen 18 € (entrada general) i 15 € (persones fins a 18 anys).

Autorització d’accés de menors de 16 anys

Les persones menors de 16 anys (si tenen 16 anys, poden accedir al recinte sense l’acompanyament d’una persona adulta) podran accedir al concert presentant l’autorització del pare, mare o tutor/a legal i hauran d’anar acompanyades d’una persona major de 18 anys. L’acompanyant de la persona menor d’edat en serà responsable i vetllarà pel seu benestar i seguretat, així com del compliment de les normes, des de l’accés a la instal·lació, durant la celebració de l’esdeveniment i fins a la sortida del recinte, tal com recull la normativa de celebració d’espectacles públics aplicable a Catalunya (Decret 112/2010, de 31 d’agost), per la qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Podeu descarregar el document d’autorització d’accés a menors de 16 anys en aquest enllaç.