Saldes acostarà la fauna pirinenca per mitjà de la realitat augmentada

Saldes ampliarà a finals de juny l'oferta de tirolines del Parc de Palomera (Pedraforca Parc Aventura) amb una experiència que proposa una passejada real de dos quilòmetres per interactuar amb onze animals recreats virtualment de manera hiperrealista i integrats a la naturalesa, gràcies a l'empresa tecnològica Meta Park, especialista en realitat virtual i augmentada.

El nou Meta-Park Pedraforca és un projecte que fusiona la natura amb les noves tecnologies, en concret permet conèixer la fauna pirinenca per mitjà de la realitat augmentada. Sense la necessitat de posar-se cap mena d'ulleres, és una aposta innovadora que funcionarà amb la descàrrega d'una app. L'aplicació tindrà un cost per a cada dispositiu, que podrà ser el mòbil o tauleta.

Amb l'app en marxa, el visitant iniciarà la ruta pel mig del bosc per conèixer de prop els animals, veure els seus moviments i comportaments com si fossin reals, sentir el so que fan i complementar-ho amb una explicació de les característiques de cadascun. Per exemple, hi haurà el cérvol, l'isard, el cabirol, el gall fer, la guineu, el mussol, l'ermini, el teixó i l'os entre altres espècies autòctones d'aquesta zona de l'alt Berguedà, als peus del Pedraforca.

L'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez, amb un dels responsables del parc i regidors de l'Ajuntament, al bosc on s'ubicarà el Meta-Park / ACN. Nia Escolà

El CEO de l'empresa Meta Park, David González, ha concretat que després de fer una tria de les espècies més representatives de la zona van treballar en la seva morfologia, característiques i trets per convertir-les en models virtuals que recreïn a la perfecció els animals en el seu hàbitat. Biòlegs i veterinaris han participat en els treballs, que també han comptat amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la redacció del pla pedagògic, donant un valor afegit a la divulgació, més enllà de l'oci.

També s'hi ha sumat FAADA (Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals). "A Catalunya i Espanya tenim diferents problemàtiques pel que fa a l'explotació i maltractament dels animals amb finalitats lucratives", ha lamentat Andrea Torres, tècnica de l'Àrea d'Animals Salvatges de FAADA, que s'ha mostrat a favor de recursos que acostin la natura i la fauna "de forma ètica". Ha qualificat d'"enriquidora i sensibilitzadora" la iniciativa del Meta-Park Pedraforca.

La realitat augmentada valoritza els paisatges amb imatges virtuals i segons l'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez, pot ser un bon recurs turístic: "Hem de ser capaços de crear una oferta de turisme responsable i respectuós amb el territori i la natura". Un altre objectiu, tal com ha remarcat l'alcaldessa, és desestacionalitzar el turisme, que es concentra els mesos d'estiu, i sensibilitzar el visitant amb la fauna i flora del territori. "Tenim molts turistes que venen a fer excursions de muntanya i marxen sense saber quins animals haurien pogut trobar a la zona, ja que hi ha espècies que costa de veure-les", ha comentat.

Es tracta d'una proposta pensada per al públic familiar, però també per a les escoles. Sentir la brama del cérvol i localitzar-lo en el seu hàbitat a través del mòbil permetrà acostar-se a la natura d'una manera conscient, responsable, innovadora i educativa, així com "crear emocions com si es tractés d'una escena de veritat", ha assenyalat Xavi Fanlo, d'Altitud Extrem, que gestiona el Parc de Palomera. De fet, els usuaris també podran captar la seva imatge al costat d'un dels animals. Aquest dilluns, després d'una presentació pública a l'Ajuntament de Saldes, ja n'han pogut fer un tast els veïns del poble. Alguns s'han fotografiat a la plaça al costat d'un cérvol o d'un gall fer.

El projecte té un cost de 30.000 euros, que assumeixen al 50% l'empresa Altitud Extrem i l'Ajuntament de Saldes.