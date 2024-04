La formació i l’ocupació seran l'eix central de la Fira de Maig de Berga

Berga apostarà en el marc de la Fira de Maig per promoure l’emprenedoria, la formació i el talent per generar oportunitats i ocupació al Berguedà. Tal com va avançar fa dues setmanes Regió7, la mostra integrarà enguany el Festival UP Berguedà, que en les dues primeres edicions s'havia fet a Cal Metre, a Gironella.

La mostra multisectorial se celebrarà els cap de setmana del 4 i 5 de maig a l’espai firal del Passeig de la Indústria (el Vall), que comptarà amb estands d’institucions, entitats, empreses, artesania i agroalimentació. La fira es completarà amb activitats culturals i familiars, entre les quals destaca l’actuació de l’humorista Guillem Estadella.

La regidora de Promoció Econòmica de Berga, Ermínia Altarriba, ha explicat que “hem fet una prospecció per saber quines necessitats tenen les empreses i hem detectat que tenen problemes d’ocupació. Mostren la seva inquietud a l’hora d’expandir-se i créixer a la comarca perquè manquen els perfils idonis de personal. Per això, hem volgut potenciar l’ocupació a la fira i que les empreses es mostrin atractives per a aquelles persones que volen treballar al Berguedà”.

Formació, ocupació, tecnologia i innovació

Un dels objectius de la fira és mostrar les oportunitats que ofereix el territori en l’àmbit de la formació i l’ocupació. Per això, la mostra tindrà dos espais dedicats a dues iniciatives vinculades al Berguedà.

Un d'aquests espais serà la carpa que aplegarà la tercera edició del Festival UP Berguedà, una mostra sobre formació, ocupació, tecnologia i innovació. Hi haurà estands, activitats i conferències sobre empresa i innovació. La programació de l'UP arrencarà ja el dijous 2 de maig amb activitats adreçades a l’alumnat de la comarca, al Teatre Municipal.

Carme Padrós, coordinadora de l’àrea d’Empresa de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha destacat l'UP Berguedà permetrà seguir ponències "sobre temàtiques que giren al voltant de la intel·ligència artificial, les xarxes socials, els videojocs o les oportunitats de futur que ofereix un ofici". En aquest sentit, Padrós també s’ha referit al programa de treball de l’agència sobre la revalorització dels oficis i l’oportunitat que suposa pel territori.

D’altra banda, el Servei d’Ocupació Local també serà present a la fira amb motiu dels vint anys de la posada en funcionament. L'Ocupa’t va iniciar la seva activitat l’any 2004 amb l’objectiu de millorar l’ocupació a Berga i el Berguedà i generant oportunitats que salven vides. Es tracta d’un servei d’intermediació laboral entre empreses i persones que busquen feina i noves oportunitats laborals. Al llarg d’aquestes dues dècades, l’Ocupa’t ha atès a més de 7.000 persones i 500 empreses i ha promogut més d’un miler d’insercions laborals.

Mobilitat sostenible

A part de l'espai d'ocupació i de l'espai de parades de productes alimentaris i d'altres sectors, la Fira de Maig donarà un pes específic a la mobilitat sostenible. D'una banda, durant tot el cap de setmana s’exposarà al Passeig de la Indústria el nou model elèctric del bus urbà que és previst que comenci a circular per la ciutat la setmana després de la fira. D'altra banda, s’habilitarà un circuit de bicicletes elèctriques perquè els assistents a la fira puguin provar aquesta modalitat de bicis, a càrrec de Velo Berga. L’activitat serà gratuïta.

Programació familiar i cultural

La Fira de Maig de Berga es completarà amb un programa d’activitats familiars, culturals i esportives. Per exemple, hi haurà una exposició fotogràfica sobre La peça del mes, per redescobrir una desena d’objectes del patrimoni cultural berguedà, també hi haurà passejades amb ponis, exhibició de patins en línia, cercavila amb comparseria popular, exhibicions esportives, espectacles infantils, actuacions musicals, mostra de cotxes poc convencionals, presentacions de llibres, tallers, castellers, sardanes, ball popular i nit de jocs de taula, entre altres propostes pensades per a tots els públics.

Humor amb Guillem Estadella

Una de les iniciatives que l'any passat va tenir bona acceptació va ser programar un espectacle d’humor en el marc de la Fira de Maig. Enguany s'hi torna a apostar i en aquesta ocasió serà l’humorista Guillem Estadella, amb l'espectacle titulat Jarana.

Conegut per la seva participació en programes com de ràdio, l’humorista Guillem Estadella porta una catarsi còmica que no només busca fer riure sinó que també convida a fer una teràpia col·lectiva transformant els petits entrebancs de la vida en el millor antídot: la rialla.

Jarana es podrà veure el dissabte 4 de maig a les 9 del vespre a la carpa situada a la zona central del passeig de la Indústria. L’espectacle serà de pagament i hi haurà 250 entrades disponibles, que es poden comprar clicant aquí. El preu és de 10 euros anticipades i 13 euros a taquilla.

Distribució del recinte firal

La plaça de Viladomat acollirà les exhibicions dels centres esportius, que enguany es portaran a terme a dins de la primera carpa del capdamunt del passeig. A continuació, hi haurà la zona pel circuit de bicicletes elèctriques i un tram lateral del passeig de la Indústria es destinarà a l’exhibició de patins en línia. Passades les fonts, hi haurà els estands expositius que ocuparan les entitats, empreses i institucions. A la zona central del Vall, hi haurà la zona musical, les food trucks i la carpa de l’UP Berguedà. Més avall hi haurà un l'espai de venda de productes d’artesania i agroalimentació i a la plaça Cim d’Estela se situaran les atraccions.

La Fira de Maig de Berga està impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.