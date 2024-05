La Patum mantindrà el dispositiu de seguretat reforçat després de la covid

La Patum comptarà amb un dispositiu policial i de seguretat potent per assegurar el bon desenvolupament de la celebració. Al llarg dels cinc dies de la festa (de demà a diumenge), es destinaran a Berga 310 Mossos d’Esquadra, a més dels agents de Trànsit. La unitat especialitzada ARRO serà present a Berga, així com agents de paisà per evitar robatoris. També treballaran per Patum una vintena d’agents de la Policia Local i nombroses persones de seguretat privada que vetllen protegir els músics durant els passacarrers, tenen presència a l’Ajuntament, a la zona dels concerts, a altres espais de Patum i també a altres punts de la ciutat, com per exemple a la plaça Gernika, que és on hi ha la parada dels busos de Patum.

«Amb aquest dispositiu garantim més seguretat», remarca l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que explica que es va reforçar el 2022 per la Patum de la represa després de la covid i que ja no s’ha tocat: «No havíem tingut mai tanta seguretat per la Patum abans de la pandèmia i és positiu perquè estem més tranquils».

Els cossos policials i de seguretat treballen coordinats amb els professionals sanitaris.