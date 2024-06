Berga serà la seu del Dia Mundial de la Salut Mental

Berga acollirà enguany l’acte del Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d’octubre. Es farà el dissabte 12 d’octubre amb el lema «És l’hora de prioritzar la salut mental a la feina».

Amb la Federació Mundial de Salut Mental de Catalunya al capdavant, la jornada és itinerant i aquest any fa parada al Berguedà amb motiu del 40è aniversari de la Fundació Horitzó. L'organització és compartida i hi esperen una elevada participació de tot el territori català, amb l'objectiu de sensibilitzar i reivindicar els drets del col·lectiu i la millora de la qualitat de vida de les persones amb algun trastorn de salut mental.

'És l'hora de prioritzar la salut mental a la feina'

El lema d'enguany del Dia Mundial es va triar per una votació global en la qual van votar més de 2.000 participants de 116 països. La temàtica reflecteix "la consciència d’una necessitat urgent de defensar la salut mental a la feina i crear millors pràctiques que per vetllar de les persones treballadores" ha explicat Elisenda Ferrer, representant de Salut Mental Catalunya, que engloba 82 entitats federades. Per donar veu al territori, fins abans de la covid s'organitzava cada any el Dia Mundial de la Salut Mental en una ciutat diferent i enguany es vol recuperar aquest format, que el 2019 va aplegar més de 700 persones a Sort. "Després de la pandèmia vam optar per formats més acadèmics i ara tornem a apostar per una trobada de tot el moviment".

Serà un acte amb una vessant lúdica i una altra de reivindicativa: "És un acte de sensibilització i de trobada oberta a tothom, però també l’oportunitat de reivindicar la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida", ha remarcat Elisenda Ferrer.

Charo Díez, patrona de la Fundació Horitzó del Berguedà, s'ha mostrat contenta de poder posar "Berga i el Berguedà en el mapa de la salut mental", amb la jornada del 12 d'octubre.

Queden quatre mesos per la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, però ja s'està treballant per omplir d'activitat el dissabte 12 d'octubre. Al matí, es farà una visita a l'exposició permanent de la Patum al Convent de Sant Francesc i una rua d'andròmines patumaires amb els Entrompats Band fins a la plaça de la Font del Ros. En aquest espai hi haurà parades, una teatralització al voltant del lema de la jornada i la lectura d’un manifest. Després, dinar al pavelló vell i ball final amb la Berguedana de Folklore Total.

Implicació del Consell Comarcal i l'Ajuntament

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga uneixen esforços per col·laborar en el Dia Mundial de la Salut Mental a Berga. Ramon Caballé, president del Consell, ha explicat que l’ens comarcal hi dona suport amb serveis de cartelleria, marxandatge i de promoció i difusió de la trobada. La salut mental "és una de les prioritats del Consell i continuarem desplegant polítiques en aquest àmbit". El dirigent comarcal ha destacat que "intentem sumar totes les administracions per posar les persones al centre de l’acció de govern".