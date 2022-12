El manresà Norman López va convertir-se aquest diumenge en el primer creador de continguts en català a Twitch que arriba als 10.000 seguidors. El bagenc va assolir la fita durant el Saga, el primer Saló del Gaming de Catalunya que Plataforma per la Llengua ha organitzat a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. López celebra el rècord i posa en valor que s'hagi produït "durant el primer saló en català", ja que demostra que "el món dels videojocs aposta cada cop més en aquesta llengua".

El bagenc va tenir un paper protagonista durant el saló, on hi va presentar els Premis SAGA i va fer diversos directes. No va ser fins al diumenge al matí que va assolir la xifra històrica, tal com ha mostrat a Twitter. Llavors, el confeti i l'emoció van esdevenir en protagonistes davant una xifra sense precedents en el món de la creació de continguts en català. Ha aprofitat aquesta plataforma per enviar un missatge d'agraïment als usuaris que hi han confiat.

En declaracions a Regió7, López ha destacat la coincidència que suposa que la xifra històrica s'assolís durant un esdeveniment dedicat al gaming de Catalunya. "Té un punt de romanticisme que hagi passat això durant el primer saló en català". Per al creador de continguts, això demostra que "cada cop hi ha més contingut en català" i que "el món dels videojocs aposta cada cop més en aquesta llengua".

"M'ho he pres molt bé. No deixa de ser una xifra, no implica res més, però suposa que ja hi ha 10.000 persones que em segueixen", explica López.

Tot i la fita, el seus objectius no varien. "Vull seguir creant contingut de qualitat i professional", explica López. En aquest sentit, vol "continuar crear coses que engresquin a la gent a veure el contingut" amb la seva productora, GEDI Mèdia.

L'streamer bagenc es caracteritza per fer continguts sobre videojocs, però amb un toc humorístic. Entre altres projectes, el creador de continguts en català més popular a Twitch també destaca per ser el creador d'un circuit virtual de Fórmula 1 a Manresa.

Al Saló del Gamin, la fita va celebrar-se amb un brindis diumenge a la tarda en el marc del saló, un brindis que va fer-se extensiu al futur de SAGA i, especialment, a la presència del català als videojocs, un sector en el qual la llengua continua sent residual, malgrat que el 50 % de la facturació a l'Estat espanyol és a Catalunya i que el 40 % de les empreses són al Principat, el País Valencià i les Illes Balears. L'entitat es felicita per l'èxit aconseguit en aquesta primera edició de SAGA i aspira a créixer en espai, estands i públic de cara a la segona edició.

Una primera edició amb 3.500 assistents

Més de 3.500 persones van assistir aquest cap de setmana a la primera edició de Saga. En els moments de més afluència, fins a 900 persones van coincidir a l'espai. La iniciativa, que va néixer per ser el punt de trobada del món del videojoc en català, va reunir més de 50 expositors entre empreses, clubs i centres formatius, i ha acollit competicions de League of Legends –que per primera vegada es va retransmetre en català- i Valorant amb el Futbol Club Barcelona com a convidat especial.