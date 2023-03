Un filtre de TikTok que fa més bonic qui l'utilitza s'ha viralitzat aquests darrers dies pel punt "problemàtic" i "pertorbador" que planteja i perquè obra la porta a que es generi una "guerra psicològica" que mini encara més la moral de molts adolescents. Es diu Bold Glamour i els vídeos de gent provant-lo sumen milions de visualitzacions a la plataforma. En línies generals, el que fa aquest filtre és mostrar-te a tu mateix a la pantalla però t'engreixa els llavis, t'esquinça els ulls, et realça les celles, et marca els pòmuls i t'il·lumina la pell: més o menys el mateix que ensenyen a fer els tutorials de maquillatge que inunden les xarxes.

És l'estàndard de bellesa que es porta ara —ja canviarà: no fa tant, les celles es lluïen fines i la cara ben empolsada— i l'únic que ha fet TikTok és sintetitzar-lo en un filtre hiperrealista que funciona fenomenal. Pots passar la mà per davant de la cara i l'efecte continua intacte. En altres filtres, la tecnologia no s'ha treballat tan bé, de manera que si hi ha algun objecte o part del cos que interfereix entre la cara i la càmera el resultat se'n va en orris. Amb Bold Glamour, això no passa i es fa difícil reconèixer que al vídeo se li ha aplicat un filtre. I cal destacar que aquest "efecte" segons la nomenclatura de l'empresa, ha estat desenvolupat per la pròpia companyia, a diferència d'altres que creen i pugen els usuaris.

El fil de Twitter que recull exemples de com funciona el Bold Glamour deixa certa sensació d'uncanny valley o vall inquietant, el terme encunyat als anys 70 que defineix aquest punt en què els robots o avatars digitals s'assemblen tant als humans que provoquen rebuig. Gairebé tots els vídeos són de dones, target a qui el filtre s'aplica amb major rotunditat. En homes, d'acord amb diverses proves realitzades amb companys de la redacció, el filtre no fa tan efecte ni canvia completament l'expressió: només remarca les celles, unifica el to de la pell i pinta els llavis.

I don't wanna be known as the tiktok filter guy, but ICYMI after attacking GenX w teenage filter, tiktok just dropped a new filter to take out Millennials & GenZ. "Beauty filters" are not new, but the precision on this is beyond uncanny. This is psychological warfare & pure evil. pic.twitter.com/2G2FeMfrTC — memo akten (@memotv) 26 de febrero de 2023

Si Bold Glamour és perillós, com coincideixen a dir usuàries i diversos articles publicats aquests dies, és perquè aquest filtre et pot minar l'autoestima. "No ets tan maca com et mostra el filtre", pot pensar qui l'utilitza. I en base a aquest argument, hi ha fins i tot qui advoca perquè s'il·legalitzi.

"Jo no em reconec"

Vaig provar el filtre de TikTok només estrenar-se i la meva primera impressió va ser que em feia cara de porquet. Posa els llavis molt gruixuts, separa els ulls, marca massa els pòmuls i és com si aixequés el nas. No sóc l'única que es veu rara. "Jo no em reconec", diu Ana Ayuso, una companya de redacció. "Em fa les celles i els llavis molt més grans del que els tinc, la meva cara perd tota la seva expressió i em canvia el color dels ulls. Aquest maquillatge és fàcil de fer i es basa en tots els trucs amb què ens bombardeja constantment TikTok: des del contorn del pòmul i el nas al bronzejat del front i els delineats dels ulls”.

Altres usuàries diuen que semblen drag queens. Un homes. És més, bussejant a l'etiqueta #boldglamour de l'aplicació apareixen vídeos de persones no binàries experimentant amb el filtre i reconeixent que, en fer-lo servir, es veuen més masculines. També, a diferència dels qui han expressat les seves reticències, hi ha homes trans declarant sentir eufòria de gènere en provar-ho: és a dir, satisfacció en sentir que el filtre fa coincidir el seu aspecte amb la seva identitat de gènere.

Trets varonils

En marcar pòmuls, celles i —observant-ho amb detall— mandíbula, el filtre Bold Glamour no només està condensant les tendències estètiques actuals sinó fent les faccions més anguloses i, per tant, masculines.

The effect seems to do different things to different ppl. On men in general it's very subtle (not so subtle on women, much harsher & unrealistic expectations). But even on men it's not just "makeup", it makes structural changes (which is trivial once it builds the face 3d mesh). pic.twitter.com/K47mJx1XOu — memo akten (@memotv) 27 de febrero de 2023

Al final del fil sobre dones al·lucinant en veure la cara modificada, l'autor inclou un llistat de treballs sobre models computacionals de bellesa facial, que intenten mesurar i reproduir la bellesa basant-se en determinades geometries. Un d'aquests models és la màscara de Marquardt, una estructura facial creada per un cirurgià californià que diu que defineix les proporcions de bellesa universal i que es fa servir en cirurgia estètica.

A més d'haver estat criticada per reduir la “bellesa” a estàndards blancs i europeus, la màscara de Marquardt cau en reproduir els trets masculins tant en homes com en dones. El contouring —una tècnica que consisteix a aplicar maquillatge fosc a determinades àrees de la cara per realçar les faccions— també va en aquesta línia. Igual que el buccal fat removal, una operació de cirurgia estètica que s'han fet diverses celebrities que consisteix en eliminar el greix de la galta perquè els pòmuls i les mandíbules estiguin més definides.

És més: abans del Bold Glamour es va popularitzar un filtre a TikTok que pinta sobre la cara línies com les de la màscara de Marquardt per fer-les servir de guia a l'hora de fer el contouring.