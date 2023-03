El vídeo de Begoña Suárez, la infermera gaditana que critica el «puto nivell C1 de català» necessari per treure’s les oposicions, ha desencadenat la polèmica en les xarxes socials. Els usuaris no han tardat a començar a comentar el clip de TikTok en què la noia apareix acompanyada per dues sanitàries més, que contradiuen repetidament els seus arguments en ple vídeo. Des de l’Hospital de la Vall d’Hebron, on la noia va gravar les imatges, ja s’ha obert un expedient per investigar aquest succés «intolerable», ha declarat el conseller Manel Balcells a través de Twitter.

No obstant, segons han pogut comprovar diversos internautes, aquesta no és la primera vegada que la noia carrega contra l’ús d’una llengua en una comunitat autònoma. Així es mostra en el perfil de Nee Smile, en què apareix republicat un clip original de la mateixa infermera: «Quan vius a Galícia, preguntes en castellà i et responen en gallec», escrivia Suárez com a descripció del TikTok.

Respostes al vídeo

«Ets tonta, ho saps i te n’enorgulleixes». Així comença la resposta de la usuària Nee Smile al vídeo original de Begoña Suárez, i afegeix que, «si no us agrada com responen a Galícia, no pregunteu». La internauta, que manté a la llum el clip original com a part d’un vídeo seu de principis de l’any passat, conclou la seva defensa contundentment: «Us ho dic en castellà, perquè m’entengueu».

«Catorze comunitats on només et demanaven el castellà, però havies d’anar a donar per cul a Barcelona i Galícia. ‘Girl’, sempre pots tornar a Cadis i morir del fàstic allà», publica a Twitter un altre dels usuari indignats pel que ha passat.