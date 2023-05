Michel Nostradamus era un farmacèutic francès amb arrels jueves, tot i que, la seva família es va convertir al catolicisme abans que ell nasqués. Nostradamus es va donar a conèixer més enllà del seu territori gràcies al seu llibre Les Prophéties (Les Profecies) publicat per primera vegada el 1555.

Michel Nostradamus era considerat endeví, a part de farmacèutic i les seves prediccions ja fa molts i molts anys que s'utilitzen per fer prediccions més properes o llunyanes segons el context amb les quals s'analitzen. Entendre el llibre que va escriure és molt difícil pel llenguatge críptic, a part de les consecutives metàfores que hi fa, així doncs, és molt "senzill" poder fer suposades prediccions, acord amb el context en el qual ens basem.

L'assassinat de John F.Kennedy, la destrucció de les Torres Bessones de Nova York, les guerres mundials o la mort d'Isabel II són alguns dels "encerts" més sonats de Nostradamus.

La nova predicció que fa Nostradamus pel 2026 a Espanya

Hi haurà tres eclipsis, un el 12 d'agost de 2026, un altre el 2 d'agost de 2027 i el tercer pronosticat pel 26 de gener de 2028. L'eclipsi del 2026 sera molt semblant al que es va produir l'any 666 dC, una data amb clares connotacions apocalíptiques. La suposada profecia pel pròxim 2026 és que hi haurà una guerra entre Espanya i el Nord d'Àfrica, una guerra entre musulmans i europeus, la qual, ja fa molts i molts anys s'ha deixat veure entre línies per algunes confrontacions entre ambdues "religions".

Alguns experts han associat aquesta guerra a l'augment d'organitzacions terroristes en els últims anys provinents de persones d'origen musulmà o seguidors de la seva religió. ISIS o el DAESH són dues de les diverses organitzacions terroristes que es poden trobar arreu del món, les quals han atacat amb més èmfasi la zona europea durant els últims anys.

Tot i la teoria bèl·lica, també hi ha persones que associen la profecia amb el clima i creuen que durant els pròxims cinc anys, aniran apareixent problemes climàtics derivats de la climatologia del Nord d'Àfrica i que provocarà la desertificació de l'Espanya que tots coneixem, ja que cada vegada el fenomen està pujant d'una forma més alarmant.