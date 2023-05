L'almerienca Encarni Bonillo ha abandonat el concurs de 'Pasapalabra' d'una forma sobtada per problemes personals. Aquest missatge el va haver de donar el mateix presentador del programa el passat dilluns 22 de maig, quan li tocava enfrontar-se al 'rosco' contra Moisès, antic concursant del programa.

Roberto Leal a l'inici del programa va anunciar que Encarni, després de 27 programes concursant i havent acumulat 16.000 euros, ja no participaria més a 'Pasapalabra' per motius personals. Tant el públic del plató com els teleespectadors es van quedar ben sorpresos per aquest canvi radical dins el programa.

'Pasapalabra' és un dels programes més vistos de la televisió amb una audiència molt elevada des de l'any en el qual es va fer la seva primera retransmissió a Espanya, l'any 2000

El programa hauria d'haver començat amb un l'enfrontament d'Encarni amb un aspirant de la cadira blava, però la concursant que ja havia participat en més de 20 programes, protagonitzant duels molt interessants amb altres concursants, hauria hagut de marxar sense previ avís i deixant el lloc lliure de forma immediata.

El duel que va protagonitzar Encarni amb Marta Garriga va ser un duel molt interessant el qual es va relacionar per la semblança entre el que van tenir Orestes i Rafa. En aquest cas, la guanyadora va ser Encarni i Marta va acabar perdent en la cadira blava. I una setmana després, Encarni abandona el programa.

L'explicació que fa Roberto Leal sobre la marxa imprevista de l'almerienca

Encarni Bonillo ha tingut un problema personal important i és per això que ha hagut de deixar el programa de forma sobtada. Des del programa s'ha enviat un missatge de suport a Encarni i se li ha dit que se la trobarà molt a faltar, esperem que torni aviat.

Així doncs, el programa ha hagut de reaccionar ràpidament i ha incorporat a Andrea Siu, una ex-concursant de 'Pasalabra' de Panamà, la qual ja coneix el format i ha explicat que es va quedar amb molt bon sabor de boca després de concursar a 'Pasapalabra' de Panamà.