Aquesta ciutat és encara més infidel que Manresa

Manresa és la ciutat infidel per antonomàsia. No perquè Shakira hi rodés el videoclip de Monotonía, sinó pels tres anys consecutius que la capital del Bages ha encapçalat el rànquing del portal de cites extramatrimonials Ashley Madison de ciutats de l'Estat amb més infidels per metre quadrat. Ara, però, sembla que hi ha una altra ciutat que li disputa aquest títol i que seria, la localitat més infidel de tot Europa: Magaluf.

Així ho reivindica un altre web de cites, Illicit Encounters, en un reportatge acabat de publicar a la revista britànica 'The Sun'. En el marc d'una enquesta feta a uns 2.000 usuaris d'aquesta web de contactes, es va preguntar als participants que classifiquessin la probabilitat de cometre una infidelitat a diverses destinacions turístiques populars d'Europa. Amb diferència, el guanyador dels usuaris va ser Magaluf, la localitat mallorquina que és sinònim de festa i balconing. La segona més infidel segons els enquestats també és a Espanya, Benidorm, i el bronze se l'endú l'illa grega de Zante.

"Magaluf ha estat famosa per les vacances plenes d'alcohol durant dècades, i la seva popularitat entre els comiats de solter i soltera és una altra raó per la qual encara se la considera la meca de les banyes", relatat Jessica Leoni, la portaveu d'Illicit Encounters. És a dir, Manresa té difícil mantenir el títol si no fomenta el turisme de borratxera entre el públic anglès.