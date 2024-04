La gestió de l'Hospital de la Seu d'Urgell serà de titularitat pública l'any 2025

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presidit aquest dimarts la constitució de la comissió de treball per impulsar el traspàs de la gestió de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell a empresa de titularitat pública. Aquest procés, que deixa fora el Bisbat, està previst que culmini l'any 2025. L'Ajuntament de la Seu sí que hi continuarà tenint participació. A la reunió, la primera de la comissió, hi han pres part representants de la Fundació Sant Hospital i del Departament de Salut. Aquest canvi de titularitat serà previ a l'entrada del nou hospital de la capital de l'Alt Urgell que es preveu que entri en funcionament l'any 2029. Aquest serà d'àmbit comarcal i amb més serveis dels que ofereix l'actual ara mateix.

Balcells ha explicat que aquest canvi de model de gestió era necessari per a diferents motius i ha parlat de la "difícil sostenibilitat" de l'hospital i ha dit que li fa falta "un impuls suplementari". El conseller també s'ha referit a la "necessitat" d'un nou hospital comarcal amb més serveis i més coordinació amb Andorra. El traspàs de la gestió respon també a la necessitat d'optimitzar recursos públics.

El conseller Balcells ha presidit la constitució de la Comissió de treball per impulsar el traspàs de la gestió de la Fundació Sant Hospital a empresa pública / ACN/Marta Lluvich

El traspàs oferirà també l'oportunitat de reordenar els serveis públics de salut que la fundació presta a la població de l'Alt Urgell i de la seva àrea d'influència, que és d'unes 20.400 persones.

Balcells ha manifestat que aquest procés, pactat i molt ben treballat per les dues parts, "ha de garantir el present i el futur del centre, que avança cap al nou Hospital Comarcal de l'Alt Urgell".

El canvi garantirà en tot moment la continuïtat del servei públic i dels professionals que treballen a la Fundació Sant Hospital, així com la integració dels dispositius i de l'equipament actuals.