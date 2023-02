L'ampliació de la biblioteca Santa Oliva d'Olesa de Montserrat tanca la fase de projectes i el nou govern que entri a l'Ajuntament després del 28-M tindrà els documents tècnics a punt per iniciar la fase constructiva. L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, ha explicat que “ara ja ens trobem a la fase de projecte constructiu”. En les properes setmanes, s’organitzarà una sessió informativa per donar a conèixer a la ciutadania la fase constructiva. En aquesta presentació s'explicaran els darrers canvis introduïts.

L’alcalde ha destacat que es tracta d’un projecte molt destacat per l’impacte que representarà al municipi i pel volum de recursos que s’hi destinaran. En aquest sentit, ha recordat que l'ampliació es farà durant el proper mandat i que es necessitarà finançament de les administracions supramunicipals, una petició que ja s’ha fet des de l'Ajuntament, però que, de moment, no s'ha concretat.

L'alcalde ha recordat que el camí per fer realitat l'ampliació de la biblioteca es va iniciar el 2015, arran un estudi que posava de manifest que l'equipament havia quedat petit, tant pel nombre d’usuaris que atén diàriament, com per les dimensions que n'hauria de tenir per un municipi de prop de 25.000 habitants. La biblioteca es va projectar als anys 90, segons els estàndards bibliotecaris del moment i les previsions de creixement del municipi, aleshores de 15.000 habitants. Transcorreguts més de 20 anys des de la seva creació, era necessària una ampliació i actualització de l’equipament per tal d’oferir un servei adequat a les necessitats de la ciutadania i adaptat a l’actual model de servei bibliotecari.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va iniciar amb la Diputació un seguit de reunions per resoldre com abordar aquesta idea i el 2016 es va començar a treballar en un procés participatiu amb l’equip de la biblioteca i també de les persones usuàries que va derivar en la redacció d’un Pla de funcionalitats, document clau per definir com havia de ser la futura biblioteca.

Un cop feta la convocatòria pública del concurs de projectes, un jurat d'experts va escollir unànimement la proposta guanyadora. El projecte d’ampliació respon al concepte de biblioteca del segle XXI, de tot un conjunt de noves funcionalitats i activitats que es desenvolupen i que, amb la nova ampliació, s’aconsegueix tot l’espai necessari.

L’alcalde d’Olesa de Montserrat ha explicat que aquest és un dels projectes que es deixen encarrilats per al següent mandat a fi de poder presentar propostes ja treballades quan s’anunciïn noves subvencions: “sabem quins són els projectes que s’han de tirar endavant, el problema normalment és que no tenim finançament o capacitat per fer-ho tot”.