Els governs de la Generalitat i de l'Estat van arribar a un acord el passat mes de juliol del 2023 per tal que el govern català gestionés l'autovia A2 i l'autopista AP7 al seu pas per Catalunya, però des d'aleshores no s'ha avançat. Aquest acord incloïa fer el nou enllaç de la B-40, la nova carretera d'Abrera a Viladecans que es posarà en servei divendres que ve, amb la C-55 (la carretera de Manresa a Abrera) i l'A2 (l'autovia d'Esparreguera i Martorell). En aquests moments, el govern català no té cap notícia de quan es podrà dur a terme, perquè aquesta gestió havia de fer-se a través de la fórmula encomana de gestió, que suposa dotar econòmicament aquella gestió que s'encarrega a un tercer.

En aquests moments, fonts del departament de Territori de la Generalitat, han explicat que els seus tècnics "estan analitzant millores de connectivitat entre la C-55 i la B-40". Els projectes i propostes de connectivitat de l'A2 els ha fet el ministeri de Mobilitat i Transports, però encara cal avançar en els projectes definitius i en l'encaix, justament amb la C-55. I especifiquen que "aquestes possibles millores es preveuen en el marc de l'encomana de gestió de l'AP7 i l'A2", que tal com hem esmentat, de moment, és un tema congelat.

A la part més propera a Viladecavalls, la Generalitat està treballant en l'ampliació de l'autopista C-16 per poder engolir millor el trànsit derivat. Per la B-40 es preveu que hi puguin passar fins a 60.000 diaris.

El ministre de Transports i Mobilitat sostenible del Govern central, Oscar Puente, ha anunciat en una piulada a X (abans Twitter), que la carretera que connectarà Olesa de Montserrat amb Viladecavalls es posarà en marxa el 16 de febrer. La carretera ha acumulat un retard de més de 10 anys (el 2010 es va inaugurar el primer tram d'Olesa a Abrera). És una connexió entre dues zones industrials potents (el Baix Llobregat Nord i els Vallès) i entre dos eixos de carreteres que enllacen el centre del país amb Barcelona a través del Vallès (des d'on s'accedeix a la ciutat comtal per la banda del nus de Trinitat o pels Túnels de Vallvidrera i Via Augusta, carreteres C-58 i C-16) i a través del Baix Llobregat (per la C-55 i a l'A-2, que són les vies preferents per entrar a Barcelona per la Diagonal o per accedir a instal·lacions com el Port i l'Aeroport).

Per la seva part, l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent (ERC), ha explicat que suposa una satisfacció per a la població tenir aquesta via de comunicació que els obre la relació entre el nord del Baix Llobregat i el Vallès occidental, en una connexió que preveu que els aporti beneficis en l'àmbit econòmic i industrial. El consistori olesà fa temps que reclama a la Generalitat que faci una connexió entre els polígons, la C-55 i la B-40. "Continuarem pressionant", assegura Parent. "Hem fet un parell de reunions amb la Generalitat i sabem que van amb retard. Continuarem insistint perquè s'executi amb la màxima urgència possible", ha afirmat.