Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) adaptarà l'espai d'exposició de vehicles antics restaurats que té a Martorell per a visites escolars. FGC ha licitat les obres per adaptar el centre de preservació de vagons i locomotores de la línia Llobregat-Anoia d’FGC, l'anomenat Espai de la via mètrica. La voluntat de l'empresa ferroviària és fer promoció dels elements restaurats i acollir visites d’escolars en el marc del programa del Tren de l’Ensenyament. D’aquesta manera, l’actuació completarà el projecte concebut originalment i permetrà a aquesta nau de vehicles històrics assolir el màxim potencial com a espai pedagògic així com fer-lo més accessible.

El president de Ferrocarrils, Toni Segarra i Barreto, ha explicat que “la millora d’aquest espai ens permetrà incorporar-lo, durant el curs vinent, dins del programa d’activitats del Tren de l’Ensenyament, una iniciativa amb la qual transmetem als escolars la importància del tren com a mitjà de transport públic i els inculquem des de ben menuts els valors del tren i del transport públic. Per tant, serà una excel·lent eina per promoure la pedagogia i l’educació al voltant del ferrocarril”. La setmana passada, FGC va incorporar un dels vehicles que feia el trajecte entre Manresa i Barcelona entre els anys 60 i 80 del segle passat.

Les obres consistiran en la construcció d’un altell a tres metres d’alçada a l’interior de la nau que permetrà ampliar-ne la superfície útil 177 m2 i oferir una millor experiència a les persones visitants, que podran veure els vehicles des d’una alçada superior així com visitar exposicions ubicades al mateix altell. Per garantir-ne l’accessibilitat, s’instal·laran dues escales i una rampa per accedir-hi. L’actuació també contempla la urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici. Concretament, es prolongarà el paviment d’accés a la nau i s’equiparà una petita zona de pícnic per a les visites escolars.

Els treballs, amb un termini d’execució de 17 setmanes, han sortit a licitació per un import de 329.000 euros (abans d’IVA) i està previst que comencin el segon trimestre d’aquest any.

L’Espai de la via mètrica, situat al costat de l’estació de Martorell Central, acull una vintena de locomotores, cotxes i vagons que van donar servei a la línia Llobregat-Anoia al llarg del segle XX, tant de viatgers com de mercaderies, i que són testimoni de l’evolució del transport ferroviari de Catalunya.

Els vehicles que s’hi preserven estan catalogats com a patrimoni històric i han estat restaurats per Ferrocarrils. L’Espai de la Via Mètrica es pot visitar gratuïtament amb reserva prèvia. Es pot tramitar a través de la web de Patrimoni d’FGC: www.fgc.cat/patrimoni-fgc/

Preservació del patrimoni històric d’FGC

La creació de nous espais per a la preservació i exposició del material mòbil històric és una de les línies de treball de l’Estratègia del patrimoni històric de Ferrocarrils. L’Espai de la via mètrica, inaugurat a principis de l’any passat, se suma als altres centres que FGC ha habilitat els últims anys per preservar els seus vehicles i instal·lacions històrics com La Cotxera de Rubí, situada davant de l’antiga estació de Rubí; La Nau del tren històric del Vallès, al Centre Operatiu de Rubí; o El Moll de la Pobla, a l’estació de La Pobla de Segur de la línia Lleida – La Pobla de Segur.

Tots aquests espais complementen els dedicats al Cremallera de Núria, a Ribes de Freser; al Cremallera de Montserrat, a Monistrol de Montserrat; i als Ferrocarrils secundaris, industrials i turístics, a La Pobla de Lillet.