El tram de la carretera B-40 que connecta Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) amb Viladecavalls (Vallès Occidental) ja està operatiu i aquest divendres al migdia començaran a circular-hi els primers vehicles. Regió7 ha estat dels primers a fer un trajecte en aquesta nova via i t'ho mostrem en el vídeo principal d'aquesta mateixa notícia. Amb l'obertura d'aquest nou tram de la B-40, queda connectada l'autopista de Terrassa a Manresa (C-16) amb l'A-2 i la C-55.

Avui es posen en servei els 6,1 quilòmetres de l’autovia B-40 que impedien la relació entre els trànsits del Baix Llobregat Nord i el Vallès Occidental. El 2010 havien entrat en servei dos trossets d’aquesta carretera, un a cada cap: 2,1 km entre Abrera i Olesa de Montserrat, i gairebé 5 km més de Viladecavalls a Terrassa, el que pròpiament ha actuat fins ara com un tram de variant de la capital egarenca. Però quedaven pendent els 6,1 quilòmetres centrals, entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Tot plegat, el tram sencer fet d’aquesta nova autovia són uns 13,2 quilòmetres que permetran fer aquest enllaç entre Vallès i la part nord del Baix Llobregat.

Nova ruta d'entrada a Barcelona des de Manresa

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha inaugurat la via, que entra en funcionament després de 17 anys d'obres. Són 13 km de carretera, a part de connectar aquestes dues comarques, també són una nova alternativa de circulació per a la Catalunya central. A partir d’aquest divendres, els vehicles procedents, per exemple, de Manresa que vulguin entrar a Barcelona per la part del Llobregat (per la B-23 i la Diagonal de Barcelona, per anar al port o a l’aeroport) tindran una ruta alternativa a la C-55, carretera d’un sol carril per sentit i amb mot de trànsit), passar per la C-16 (l’autopista de pagament d’Autema) i aprofitar la B-40 (gratuïta) per saltar cap al corredor que forma l’A2, a partir de Martorell i cap a Barcelona.

En la inauguració, Puente, ha anunciat l'acord amb la Generalitat per a seguir la via fins a Sabadell. No s'ha atrevit a fixar terminis per iniciar l'obra, posant èmfasi en què cal trobar l'encaix entre una via d'alta capacitat i un model de ronda urbana.