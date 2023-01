L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha rebut el primer revés el la seva estratègia per regularitzar la construcció que l’anterior regidor, Joan Porta, va construir sobre la carena que domina el poble sota l’empara de ser, pressumptament, un cobert agrícola. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu (CTUAP) de la Generalitat ha denegat la inclusió de la construcció, coneguda com a Can Alay, en el catàleg de masies històriques del municipi.

La inclusió de la construcció feta per Joan Porta, fill de l’exalcade i també dimitit arran d’aquest afer, Xavier Porta, al catàleg de masies del poble era la principal estratègia del consistori per tal de donar cobertura legal a les obres. L’equip de Govern pretenia sustentar amb aquesta catalogació el testimoni d’un veí que assegurava que allà on hi havia la caseta per a usos miners on Porta va aixecar el seu «cobert agrícola» hi havia hagut antigament una masia. Per tal de consolidar aquesta catalogació, l’equip de Govern, tant de l’anterior alcalde com de l’actual alcaldessa i membre de l’equip de Porta, Laia Serra, van tramitar l’aprovació de la inclusió de Ca l’Alay al catàleg de masies per part del ple municipal. Ara, la última reunió de Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, celebrada divendres passat, va acordar «denegar l’aprovació definitiva» a la petició d’«Incloure dues noves fitxes en el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable», en referència a Ca l’Alay i, també, Casa Mallorca, també dins del terme municipal de Bellver. L’informe de la Comissió d’Urbanisme per desestimar la inclusió aporta imatges i volumetries dels edificis anteriors i posteriors a les obres.

Des de la plataforma ecologista SOS Pirineus, que titlla la construcció en litigi de «xalet», han catalogat la decisió d’Urbanisme, de «primer assalt guanyat» i han apuntat que els següents seran els d’evitar que sigui acceptat també com a «cobert agrícola» i el tercer l’actuació de l’Oficina Antifrau, que aquesta setmana ha rebut tota la documentació sobre Ca l’Alay. L’Ajuntament de Bellver no ha ofert cap resposta a la denegació per part de la Generalitat.