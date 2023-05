Bellver de Cerdanya va votar donar un vot de confiança a l’actual alcaldessa, Laia Serra, que ho era com a relleu a mig mandat de Xavier Porta. Ara ja com a alcaldessa escollida per les urnes i sota les sigles d’ERC, Serra liderarà el consistori amb una majoria còmode de set regidors dels onze que te la sala de plens. Un dels reptes que tindrà per davant l’equip d’ERC serà recuperar la concòrdia política al poble després d’una campanya amb una certa tensió. La victòria de Laia Serra amb ERC a Bellver de Cerdanya té la principal força en uns vots que tanquen files al voltant de l’equip continuïsta, amb 609 paperetes respecte les 359 de Junts. En aquest sentit, l’escrutini no passa factura a l’alcaldessa per l’accidentat mandat del seu antecessor. El Govern d’ERC tindrà enfront un nou equip de Junts que amb quatre regidors suma força de cara el futur. La formació ha organitzat un equip de zero amb gent diversa del municipi que aspira a treballar des de l’oposició. La seva líder, l’actual vicepresidenta del Consell Comarcal, Cristina Rotellà, va felicitar Serra per la seva victòria i va argumentar que «és la primera vegada que ens presentem; hem treballat molt i hem tret el doble que Junts a les últimes municipals. Això ens servirà per créixer i aprendre, per fer una molt bona oposició. Exigirem als guanyadors que compleixin tot el que han promès».