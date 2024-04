Puigcerdà proposarà a la resta de comarca tenir dos centres de gestió de brossa

Cerdanya Acció pel Clima ha emès un comunicat en el qual qüestiona la gestió que l’Ajuntament de Puigcerdà està fent de l’antic abocador i l’ha instat a complir quatre reptes: «que es faci la neteja dels terrenys en un temps raonable; que es doni una sortida digna als nous contenidors acumulats; que si cal canviar el model de recollida de deixalles, que es projecti de manera correcta i amb prou consens per part de tothom; i que es projecti ràpidament una nova deixalleria i que s’instal·li en un lloc adient on no origini molèsties als veïns».