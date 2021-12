Les novel·les 'El primer emperador i la reina Lluna', del berguedà Jordi Cussà; 'Terres mortes', de Núria Bendicho; i 'Junil a les terres dels bàrbars', de Joan-Lluís Lluís, opten a guanyar la cinquena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada: 20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 més per a promoció. De la preselecció de 9 obres publicades entre el novembre del 2020 i l’octubre del 2021, un jurat independent, format per Anna Casasses, Neus Real, Marta Segarra, Oriol Izquierdo i Xavier Pla, n’ha triat les 3 finalistes.

"Amb la cinquena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any refermem el compromís amb la creació en català, davant dels atacs permanents a la llengua", ha assegurat el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. "Enfortir la cultura és una de les millors respostes als qui volen fracturar la societat mentre segueixen reprimint les llibertats i els drets humans". Cuixart ha destacat que "la llengua catalana es protegeix parlant-la desacomplexadament al carrer, defensant-la amb valentia des de les institucions i estimulant-la amb ambició des de la societat civil organitzada". L'obra 'Terres Mortes', de Núria Bendicho (Anagrama), el jurat l'ha definida com una "magnífica primera novel·la que, en diàleg amb la mateixa tradició, redescobreix el món rural més negre amb una gran força estilística". 'El primer emperador i la reina Lluna', de Jordi Cussà (Comanegra), la descriu com una novel·la "d’intenses aventures", i dels personatges en destaca la bona construcció, especialment el de la reina Lluna, "amb una temàtica actual relacionada amb les qüestions sobre el poder vehiculada mitjançant la història del primer emperador de la Xina". I 'Junil a les terres dels bàrbars', de Joan-Lluís Lluís (Club editor), el defineix com "un llibre sobre llibres que és alhora una novel·la d’aventures, un viatge iniciàtic i una faula històrica que juga amb els lectors per enaltir el poder d’explicar històries".