Will Smith, protagonista d’‘El método Williams’, ha guanyat l’Oscar a millor actor en la 94a edició dels premis de l’Acadèmia de Hollywood, guardó al qual també aspirava l’espanyol Javier Bardem per ‘Being The Ricardos’.

El seu discurs d’agraïment va quedar entelat per les disculpes que va demanar en directe a l’Acadèmia de Hollywood després d’un incident amb Chris Rock per un acudit relacionat amb la seva dona, que l’actor ha justificat. «Richard Williams [el personatge que encarna a ‘El método Williams’] era un valent defensor de la seva família», ha dit en el moment de recollir el premi. «En aquest moment de la meva vida, estic superat pel que Déu em convida a ser i a fer al món», ha afegit abans d’afirmar que també va protegir les seves companyes de repartiment, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney i Demi Singleton. L’actor no ha ocultat en cap moment el seu interès per guanyar, finalment, l’estatueta de l’Acadèmia de Hollywood, a la qual ja havia aspirat en dues ocasions: ‘Ali’ (2001) i ‘The pursuit of happyness’ (2006). Percebut com un actor taquiller i d’entreteniment fàcil, Smith ha tornat a guanyar-se el respecte del cine ‘seriós’ amb ‘El método Williams’, en què interpreta amb tots els seus matisos el pare de Venus i Serena Williams. Des que va rebre les primeres crítiques positives, el protagonista d’‘El príncep de Bel Air’ va entendre que era el seu moment i es va llançar en una intensa activitat de promoció que l’ha portat a pràcticament tots els esdeveniments, catifes vermelles, col·loquis, taules rodones i entrevistes possibles.