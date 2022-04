Si la música és la forma més revolucionària d’entrar en el món de Sant Ignasi, com explicava Jordi Savall a la basílica de la Seu, el concert que el mestre igualadí oferirà diumenge al temple manresà serà el camí més curt per arribar-hi. Acompanyat de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, Savall portarà a la capital del Bages un projecte creat per encàrrec de Manresa 2022 al festival Espurnes Barroques: la reconstrucció, a través de músiques i textos, de la biografia d’Ignasi de Loiola emmarcada en els esdeveniments històrics més rellevants del seu temps.

El concert, amb el títol Ignasi de Loiola. Vocació, èxode i èxtasi, combinarà obres vocals i instrumentals amb la recitació de textos a càrrec del poeta i hebraista Manuel Forcano (qui va ser director de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga Jordi Savall) i es dividirà en quatre parts, com els Exercicis Espirituals. Un concert «únic» per al qual la basílica es condicionarà acústicament amb un sistema d’amplificació, i que obrirà el festival Espurnes Barroques. A l’escenari, una vintena d’intèrprets, els instrumentistes d’Hespèrion XXI (amb Savall a la viola de gamba soprano i el manresà Lluís Coll al cornetto) i les veus dels cantants de La Capella Reial de Catalunya. A la sortida, i com es habitual en el festival, hi haurà degustació de productes del territori; el dolç del pelegrí del Forn de Cabrianes i la presentació de la nova cervesa de La Pirata, La Barroka.

El XVI és el segle del Renaixement cultural europeu i si es pot «viatjar» a l’època de Loiola -com abans Savall ja va fer amb Francesc Xavier- és perquè el religiós està associat amb moments històrics dels quals hi ha testimonis musicals per estructurar la vida i el llegat de Loiola en el concert: d’Isaac a Ponce, de Parabosco a Cabanilles. Demà, com a prèvia, hi haurà assajos (de 15 a 20 h) amb l’assistència d’alumnes d’escoles de música del Bages, de la comunitat de Sant Egidi i refugiats ucraïnesos; en total, unes 250 persones. I una trobada entre Savall i el jesuïta Xavier Melloni, a la Capella del Rapte.