Edu Esteve impregna Martorell d'eufòria i sorprèn el públic amb una referència a l'esport local

Poc després de 2/4 d'11 de la nit d'aquest dimarts, les llums del escenari situat al carrer Josep Vilar de Martorell s'apagaven i deixaven pas a l'artista badaloní i cinquè classificat d'Eufòria Edu Esteve. Al ritme d'Everybody de Backstreet Boys, l'intèrpret sorprenia les prop de 4.000 mil persones presents en el concert final de Festa Major, segons dades de l'Ajuntament, amb una picada d'ullet a l'esport local. El cos de ball i Esteve lluïen samarretes del Club de Bàsquet de Martorell, fet que, afegit a l'emoció de l'inici del concert, va provocar que el públic esclatés d'alegria.

Esteve va saber resoldre perfectament l'expectació generada pel concert, el primer en solitari després de sortir el concurs de TV3, amb un espectacle ple de ritmes funky, alguna balada i moltes coreografies. El badaloní va impregnar del seu carisma l'escenari i va contagiar l'energia a un públic que va saber respondre amb suport constant a l'artista.

Esteve va repassar algunes de les cançons que l'han fet destacar al programa com El far del sud de Sopa de Cabra, Sex Bomb de Tom Jones, Vespre d'Els Pets, El tren de mitja nit de Sau, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, Beggin' de Maneskin o Volcans de Buhos. Aquests dos últims temes, dels més esperats entre els seus seguidors i que van servir per clausurar el concert, van fer embogir el públic, que va convertir el xou en una celebració improvisada. A l'uníson, el públic va corejar les dues cançons amb totes les seves forces i Esteve els va correspondre sumant-se a la festa.

El carrer va convertir-se en una festa sobretot amb Volcans, quan Esteve va baixar de l'escenari i es va fondre amb els seus seguidors. També va aprofitar la cançó per interactuar amb ells, fent-los acotar-se per després convidar-los a saltar. Una petició que va obtenir la resposta esperada.

Minuts abans però, també va haver-hi temps per més sorpreses. Esteve va convidar la guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda, per cantar La gent que estimo, d'Oques Grasses i Rita Payés i ambdós van encisar el públic amb una interpretació del tema que va omplir de dolçor l'ambient.

El moment àlgid de l'emotivitat, però, va venir amb les cançons de collita pròpia d'Esteve. El badaloní, que va sorprendre amb algunes composicions pròpies com Vine (Adrenalina) o Cada cop més fort, va guanyar-se un llarg aplaudiment amb Un Nou Àngel. L'artista va interpretar el tema, dedicat al seu pare, que va morir el 2020, visiblement emocionat i va fer que fins i tot algunes persones del públic acabessin plorant a llàgrima viva.

En una hora aproximadament, el badaloní va ser capaç de remoure sensacions entre un públic molt agraït i col·laborador, on no hi van faltar pancartes de suport a l'artista. A banda de l'escalf per part del seu públic, Esteve va estar acompanyat també dels seus companys d'edició Laura, Joan i Estela.