El festival moianès Ex Abrupto ha estat reconegut amb el Premi Talent 2022 en la categoria Arts Plàstiques. Darrere aquests premis hi ha la Fundació Impulsa Talentum XXI que busca reconèixer projectes que, amb el seu talent, contribueixin a millorar les marques Barcelona i Catalunya. En el cas del certamen creat per l'Ajuntament de Moià i el col·lectiu d'artistes Ex Abrupto se l'ha distingit per haver fusionat creacions contemporànies i espais no formals a Moià.

Ex Abrupto ja du a l'esquena set edicions i té com a tret identitari la fusió de les creacions contemporànies amb l'entorn rural, l'arquitectura històrica i el teixit associatiu, veïnal i educatiu moianès, amb qui treballen conjuntament. Se celebra un cop l'any durant el mes de juliol i acull treballs interdisciplinaris d'artistes d'arreu, que van des de les instal·lacions artístiques a la música experimental i innovadora, performance, mercat d'autoedició entre d'altres, mostrant així una àmplia oferta de projectes artístics transgressors. En l'execució del festival, la direcció compta amb el suport d'entitats, comerços i escoles del moianès per a enfortir els vincles i la cohesió del territori. Premis Talent Els Premis Talent van néixer per identificar, fomentar i promocionar projectes que, amb el seu talent, contribuïssin a millorar les marques Barcelona i Catalunya. Des de fa vuit anys es convoquen anualment els Premis Talent premiant projectes innovadors en 30 categories diferents organitzades dins de 5 grans blocs: Economia, Ciència i Tecnologia, Humanisme, Sostenibilitat i Cultura. La cultura s'ha demostrat més necessària que mai i, per aquest motiu, els Premis d'aquest àmbit han volgut reconèixer la tasca realitzada per creadors innovadors que no han deixat de crear tot i els darrers temps crítics. Els Premis, organitzats per la Fundació Impulsa Talentum XXI, neixen de la iniciativa de l'empresari Bru Recolons, amb EMPREN E2, S.L.Les dues darreres edicions s'han celebrat amb el suport i l'impuls de la Cambra de Comerç de Barcelona i de la Fundació Privada IMPULSA TALENTUM XXI, creant els Premis Talent Cambra. Festival Ex Abrupto 2023 El festival, ja consolidat com a referent d'art contemporani a Catalunya, posarà de nou la comarca del moianès al mapa de l'escena artística actual, oferint una acurada selecció de propostes de creadors emergents i consolidats. La vuitena edició se celebrarà el 8 de juliol del 2023 i tindrà com a protagonistes les veïnes del carrer Sant Sebastià, que cediran les seves cases a artistes i públic per mostrar les últimes tendències d'art contemporani. Les entrades de les cases seran intervingudes com a espai expositiu i els mateixos veïns esdevindran agents transformadors i col·laboradors de les obres d'artistes nacionals i internacionals. De nou, serà al parc municipal on es durà a terme l'exitós mercat d'autoedició, una proposta ja consolidada dins el festival, que aglutina projectes autogestionats d'artistes que treballen al marge del sistema mercantilista de l'art. El parc Francesc Vinyes serà també l'escenari on descobrir i gaudir de música en directe i on es realitzarà la mítica sessió de tattoos, en la qual els assistents es podran tatuar la icona del festival de manera gratuïta.