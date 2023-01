El fotoperiodista Jordi Borràs (Barcelona, 1981) serà guardonat aquest dimarts amb el 10è Premi Josep Ma. Planes per la investigació sobre l'extrema dreta que ha aplegat en el volum Tots els colors del negre. L'extrema dreta a l'Europa del segle XXI (Ara Llibres). L'acte, obert a tothom, se celebrarà a les 19 h al Centre Cultural El Casino de Manresa.

La periodista Núria Orriols rebrà una menció especial pel reportatge d'investigació Privilegis al Parlament: la cambra paga 1.7 milions d'euros anuals a funcionaris que no hi treballen".

El guardó és convocat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, i està dotat amb 1.000 euros.

Mar Martí Montaner, presidenta de la Demarcació, donarà la benvinguda als assistents i, tot seguit, Borràs mantindrà un diàleg amb el periodista Salvador Redó sobre Com informar de l’extrema dreta. Posteriorment, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, lliurarà el premis a Borràs i la menció a Orriols.

El jurat destaca el treball "exhaustiu" de Jordi Borràs i la “llarga investigació de tants anys” de l’extrema dreta reflectida en un llibre “de qualitat, ben documentat i contrastat”. Així mateix, valora el reportatge d’investigació de Núria Orriols pel seu “impacte a nivell públic i institucional i que, a més, ha provocat canvis”.

El guardó recorda la figura del manresà Josep Maria Planes (1907-1936) i reivindica el periodisme d'investigació.

El jurat ha estat format per l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro; per la periodista i corresponsal del setmanari El siglo a Catalunya, Teresa Carreras; pel periodista, doctor en Periodisme i Comunicació i professor del Departament de Comunicació de la UViC-UCC, Xavier Ginesta; pel periodista i professor, Josep Gifreu; pel biògraf de Planes i periodista, Jordi Finestres i Joan Piqué, periodista i Cap de Gabinet d’Alcaldia i Comunicació, en representació de l’Ajuntament de Manresa. Mar Martí, ha actuat com a secretària.