El Teatre Kursaal de Manresa ja té a punt els espectacles que es podran veure a la sala gran aquesta propera Festa Major -el cap de setmana del 26 al 28 d’agost- i que es posaran a la venda a partir del dimecres, 19 d’abril a les 11 del matí tant a taquilles com per internet. Per una banda, la comèdia ‘Júnior’ de Joel Joan i Hèctor Claramunt protagonitzada per Joan Pera (dissabte, 26 d’agost– 18 i 21 h); per altra banda, la sarsuela ‘La Revoltosa’ de Ruperto Chapí a càrrec de la companyia teatral madrilenya Clásicos de la Lírica (diumenge, 28 d’agost - 18 h) i també el concert dels Abba, the new experience (dilluns, 28 d’agost – 18 h) que tornen al Kursaal amb l’espectacle ‘Evolution’.

El dissabte de Festa Major (26 d’agost a les 18 i 21 h) la sala gran acollirà en doble funció ‘Júnior’, la nova comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt, després de l’aclamada ‘El pare de la núvia’; en la qual ja van comptar com a actor protagonista amb Joan Pera. A ‘Júnior’, Joan Pera interpreta Magí Folgueroles, que acaba de fer 80 anys i no se li han posat gaire bé... Vol tornar a ser jove... i en tindrà l’oportunitat! Una comèdia esbojarrada en què Joan Pera estarà acompanyat per Gina Rius, Paula Viva, Oriol Casals, Francesc Cuéllar, Marta Codina i Clara Giralt. El diumenge 27 d’agost (a les 18 h) tornarà la sarsuela al Kursaal, un gènere que tradicionalment es programava al teatre Kursaal per la festa major. En aquest cas, la companyia madrilenya ‘Clásicos de la Lírica portarà a la sala gran ‘La Revoltosa’, un sainet amb música de Ruperto Chapí i llibret de José López Silva i Carlos Fernández Shaw. L’obra -amb molts tocs d’humor- es desenvolupa en un pati de veïns a l’interior d’una “corrala” madrilenya de finals del segle XIX. Finalment, la programació de Festa Major al Kursaal es tancarà dilluns, 28 d’agost a les 18h amb un concert tribut als Abba, una de les bandes musicals de major fama i que van ser fonamentals per a crear el so i l'estil dels anys 70 i 80. Anirà a càrrec de la formació Abba the new experiencie, que fa dos anys ja van ser al Kursaal i que ara hi tornen amb un nou muntatge ‘Evolution’, un espectacle audiovisual que ens acostarà encara més a l’essència d’Abba. Les entrades per aquests espectacles es posaran a la venda el dimecres, 19 d’abril per internet (www.kursaal.cat) i a taquilles, obertes de dimarts a dissabte de les 11h a les 13h i de 18h a 20h. El preu la comèdia ‘Júnior’ serà de 28€ (25€ amb descompte majors de 65, menors de 30 i Carnet Galliner). Les entrades per veure la sarsuela ‘La Revoltosa’ tindran un preu únic de 25 €. I pel que fa al concert dels Abba, the new experience costaran 20€, (18€ amb descompte majors de 65, menors de 30 i Carnet Galliner).