Natàlia Garriga ha afirmat aquest divendres que "el joc de taula és cultura". La consellera de Cultura ho ha dit a la Seu d'Urgell durant la inauguració del Festival del Joc del Pirineu, que arriba a la setena edició. La representant del Govern ha destacat la importància del joc de taula com a valor "tradicional i alhora emergent, ja que incorpora noves editorials i propostes innovadores". En aquest sentit ha assegurat que el Festival del Joc del Pirineu és "la punta de llança d'aquesta transformació" i ha considerat la Seu d'Urgell "referent" en l'àmbit del joc no electrònic. El certamen converteix la població en un escenari gegant amb espais de joc al carrer i a edificis públics i privats, i amb la complicitat d'institucions i ciutadania.

En aquest mateix àmbit, el Departament de Cultura, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), en col·laboració amb Abacus, organitza per segon any el concurs de videotutorials JOCen10, amb l'objectiu de difondre els jocs de taula en català, promoure la creació de materials audiovisuals en català i donar visibilitat a les empreses col·laboradores del programa Totjoc del CPNL.

Quan els participants tinguin el videotutorial preparat, l'hauran de penjar a YouTube i compartir-lo amb el CPNL a través d'un formulari. Els que compleixin els requisits es publicaran al canal de YouTube de Totjoc i hi haurà tres guanyadors, que es faran públics el 26 de maig. Els dos primers, escollits per un jurat format per experts en jocs, i el tercer, per votació popular oberta del 3 al 14 de maig. Els premis que s'atorgaran aniran des de lots de jocs, xecs regal d'Abacus i una subscripció a Filmin fins a un iPad.