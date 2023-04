La Mostra d'Igualada abaixa el teló aquest diumenge després de quatre dies d'activitats teatrals adreçades al públic infantil i juvenil i amb un registre de 15.000 espectadors, que suposa una ocupació del 80% amb la recuperació d'espais i activitats que marcaven la cita abans de la pandèmia. El programa ha aplegat unes 8.000 persones en els espectacles d'interior, mentre que els d'exterior ha reunit unes 7.000. La Mostra també ha reunit professionals del sector al conjunt d'activitats del mercat estratègic de les arts escèniques, on poden posar en comú i teixir projectes de futur. Els programadors ja treballen en la 35a edició de la Mostra, que se celebrarà de l'11 al 14 d'abril de 2024.

La direcció artística de la Mostra en fa un balanç molt positiu, després de tres edicions tocades per la pandèmia, la del 2020 obligada a ser suspesa i les de 2021 i 2022 amb restriccions. Amb això, s'han pogut reprendre les actuacions en espais públics, com els de la plaça de Cal Font, la de l'Ajuntament, el Parc Central, i s'ha pogut sumar un nou espai com ho és la plaça de Cal Rei.

"Hem tingut uns 15.000 espectadors, 8.000 en sales i espais tancats i uns 7.000 que han visitat les propostes de carrer", detalla Ramon Ribé, director de la cita. Això suposa una ocupació del 80%, xifra que suposa uns "números molt bons", afegeix.

Dels espectacles, en destaca dos de segell francès, 'Lignes de vie', de la Cie Lézards Bleus, que va oferir una actuació amb 'parkour' a les façanes de la plaça de Cal Font, i 'Rouge Nord', de Cirque Pardi!, amb "circ d'alt risc" al Parc Central. Precisament, els espectacles a l'aire lliure han hagut de sostemtre's a petites reconfiguracions pel vent que ha bufat aquest cap de setmana: "Sempre es poden buscar plans B", diu Giné, que destaca que no ha calgut cancel·lar cap actuació.

Sessions relacionals

La Mostra també ha permès establir un punt de trobada per a professionals i programadors a través de sessions de treball en què hi han pres part unes 800 persones, el denominat Mostra PRO Catalan Arts. Aquesta llotja permet abordar col·laboracions i participar en la programació d'altres cites de les arts escèniques de casa nostra.

"Posem un focus molt important en relacionar-nos el sector, companyies i creadors amb programadors i tècnics, és un punt molt rellevant", destaca Giné. En aquest sentit, assegura que pot establir un punt de reflexió envers com funciona el sector i abordar el seu futur.

La direcció artística ja té la mirada posada en la programació de la 35a edició de la Mostra, que se celebrarà de l'11 al 14 d'abril de 2023, en aquesta ocasió ja deixant enrere de totes totes alguns elements que fins l'any passat feien alterar els plans inicials per l'impacte de la pandèmia.