El film Marlowe es preestrenarà al Bages Centre el proper 9 de maig, tres dies abans que el film de Neil Jordan, que va rodar a Manresa, al bar Miami, amb Liam Neeson i Colm Meany, arribi a les pantalles de l'estat. Així ho ha confirmat aquest vespre el responsable del multisales manresà, Jordi Padró, que ha participat com a públic en la primera de les tres taules rodones organitzades al voltant d'aquesta estrena cinematogràfica que vol debatre sobre la relació de la capital del Bages i el cinema i que ha omplert la primera planta del Miami. I després de la confirmació, una possibilitat que ha apuntat el responsable de la Manresa Film Office, Aleix Farrés: que Shakira, que va rodar a Manresa el setembre de l'any passat el videoclip Monotonía i va quedar "molt satisfeta" de la ciutat i de l'organització, torni de nou a la capital del Bages. Però això, ja es veurà.

A través d'anècdotes, records i curiositats, David Victori, director de cinema; Carles Garriga, propietari d'Spotcar Films; Josep Maria Massó, responsable d'Operacions de Pirelli Manresa; Joan Calmet, regidor de Promoció Econòmica i Susana Paz, cap de Cultures d'aquest diari, han participat aquest vespre en la primera de les taules rodones al Miami per parlar, sobretot, de la Manresa escenari després d'un vídeo en què es recollien els principals projectes audiovisuals que han passat per la ciutat en els darrers cinc anys i l'han convertit en un important plató, com ha explicat Farrés, moderador de l'acte. Del videoclip Voldria dir-te de Gossos, que va obrir l'Anònima als rodatges, al tràiler de Marlowe i el de la sèrie de Victori, Tú también lo harías, la primera producció que fa protagonista, amb noms i cognoms, la ciutat, i que es preestrena el dimarts que ve, 18 d'abril, amb l'aforament ja ple. El director manresà, precisament, ha explicat com les primeres passes de la seva carrera el van obligar a deixar la ciutat i com ha tornat després d'un boca-orella de la professió -que ha participat en rodatges a Manresa en els darrers anys- i n'ha cantat les virtuts. Per a Victori, aquest brou de cultiu pot ajudar i molt als incipients directors o directores: veure que la seva ciutat és un plató i que la professió també pot passar per casa seva. El realitzador ha preestrenat tots els seus projectes a Bages Centre.

Els avantatges de rodar a prop de casa també els ha apuntat Carles Garriga, la flota de vehicles del qual ha participat en nombroses producció arreu però també a Manresa: de la sèrie Hache a Tú también lo harías. Massó, que ha vist reconvertida la imponent nau de la Pirelli en les oficines del Port de Barcelona o en la bodega d'un vaixell, destacava com, sovint, les parts més "deixades" de la fàbrica són, sovint, les més demanades per als rodatges. Com la Manresa rònega del barri vell que ha estat, ha destacat Paz, un dels atractius d'algunes de les produccions més destacades per convertir-les en la ficció en el Raval barceloní o en la Girona de la Transició. Fins ara, l'únic que ha fet de Manresa protagonista ha estat Victori, ha ressaltat. Calmet ha defensat el treball de la Manresa Film Office i de l'aposta de la ciutat per als rodatges com a motor d'autoestima per als manresans però, sobretot, com a incentiu econòmic. Entre el públic, Toni Navarro, el fan número 1 dels rodatges manresans que ha participat, com ha explicat, en la figuració de Las leyes de la frontera ("no vaig necessitar ni passar per maquillatge") i, també, en el cinquè episodi de Tú también lo harías, per a Victori, "el millor que he rodat mai"; Maria Salido, que està fent les seves primeres passes en el sector i el realitzador manresà Roger Fonts, que va dirigir l'anunci nadalenc de promoció dels espais d'Antena 3, el 2018, rodat, precisament, davant del Miami.

La taula rodona ha acabat amb l'elaboració i tast d'un còctel, Dixie, en honor al cinema negre, que a partir d'ara formarà part de la carta del Miami. I amb un foto de Navarro amb Victori, a qui li ha confessat la màxima devoció.