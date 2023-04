La pandèmia va provocar que floristeries, llibreries i editorials tinguessin per Sant Jordi un espai perimetrat al Passeig de Manresa. Era temps de restriccions però, també, una reivindicació del sector de reunir en un mateix indret els "professionals" del dia del llibre i la rosa. El model es va assajar per necessitat en l'edició d'estiu del Sant Jordi pandèmic, el 2020, i també, encara amb capacitat limitada, l'abril del 2021. I es va provar, ja amb la festa al carrer i sense restriccions, l'any passat. Enguany, aquest àmbit específic per a professionals ja es dona com a implantat i repetirà escenari al Passeig de Manresa: seran uns 160 metres lineals, davant del Casino, que acolliran 14 estands, tres més que l'any passat, repartits en 5 llibreries, 3 floristeries i 6 editorials. Tothom qui n'ha volgut format part. Això sí, la festa ciutadana tornarà, ja com l'any passat, amb les tradicionals parades d'associacions, escoles, esplais i col·lectius que se situaran en els altres trams del Passeig o repartides per la ciutat.

Aquest migdia, Antoni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i responsable de la llibreria Parcir, acompanyat de Jaume Huch (Edicions de L'Albí), Jordi Suades (Farell Editors), Lis Escolà (responsable d'Abacus Manresa) i Marc Sierra (nou propietari de la llibreria 2 de Piques, després de la jubilació de Jaume Escrigas), han escenificat davant del Casino la continuïtat del model reivindicat pel sector. Per a Daura, que floristeries, llibreries i editorials s'agrupin en un mateix espai "s'ha valorat molt positivament després de l'experiència de l'any passat: per això ho mantenim". Un model que es va imposant en altres poblacions catalanes i, en especial, a Barcelona. En aquest espai dedicat als professionals, que s'organitza amb la coordinació de la UBiC Manresa, s'instal·larà, com l'any passat, una carpa amb un parell de taules perquè puguin signar "els autors de casa". La llista s'està acabant de tancar; l'any passat en van ser una trentena. La carpa situarà a l'entrada de l'espai, venint de Crist Rei, i autors i autores signaran de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8, aproximadament. Tot i l'espai dedicat al sector al Passeig, les llibreries o floristeries que així ho vulguin també podran tenir la seva parada davant del seu establiment. Que Sant Jordi 2023 s'escaigui en diumenge no ha de ser, apuntava Daura, "cap impediment" per celebrar una "bona diada" que s'allargarà de manera sostinguda de divendres a diumenge. És cert, reconeixia, que "preferim els dies laborables perquè tot el comerç és obert i s'assegura més el públic". Un Sant Jordi en festiu sol ser més "òptim per a poblacions turístiques que reben els visitants de segona residència" però "la tradició es viu a tot arreu". El que sempre preocupa, i això és un clàssic, és el "temps".