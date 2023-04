El cicle de tres taules rodones per posar en relleu el protagonisme que ha tingut i té Manresa en el món del cinema, clourà aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la cafeteria restaurant Miami. El darrer d'aquests actes serà un atractiu cara a cara entre Joan Morros, activista cultural i responsable d'El Galliner, i Francesc Comas, conegut historiador i president del Centre d'Estudis del Bages. Els dos convidats parlaran, especialment, sobre dos espais -Miami i Conservatori- que han estat atractius per a rodar-hi destacats anuncis televisius i també films, el darrer dels quals Marlowe, que es farà la preestrena als Multicinemes Bages el proper dimarts, 9 de maig.

Morros i Comas coneixen bé la història, vivències i anècdotes relacionades amb l'edifici del Conservatori que, en una de les cantonades acull l'establiment Miami, referent del sector de la restauració durant dècades i amb la singularitat d'elements arquitectònics propis de l'art Déco. L'edifici del Conservatori es va inaugurar a finals del 1878, forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i es va construir sobre el claustre de l'antic convent dels frares predicadors, un dels llocs ignasians de la ciutat de Manresa.

L'organització de les taules rodones va a càrrec de la Manresa Film Office i la cafeteria restaurant Miami. Els dos actes anteriors han destacat per l'alt nivell de tots els ponents -entre ells el director manresà David Victori que, avui, precisament, estrena a Disney + la sèrie rodada a Manresa Tú también lo harías- i per la notable afluència de públic. Aquest dijous, de la mateixa manera que els anteriors, la cloenda es farà amb el tast del cóctel Dixi, referent al cinema negra de Marlowe i a la Manresa de cinema. El restaurant Miami va ser l’escollit, d’entre tres establiments catalans, per ser la Schmidt’s Liquors del film, una cocteleria del primer terç del segle passat als Estats Units i va propiciar el desembarcament del director Neil Jordan -Oscar al millor guió original per Juego de Lágrimas-, del també irlandès Colm Meany - un ídol trekkie a final dels vuitanta-, i de Liam Neeson, rebut com el que és, una estrella de Hollywood passejant pels carrers de la capital del Bages.

No només anuncis

El Born, la plaça de Sant Domènec i la Muralla amb el carrer Jaume I (amb el Miami sempre de fons) són un dels espais més cotitzats per als rodatges, en especial d’anuncis. La tardor del 2010 s’hi van rodar tres espots: bombons Ferrero Rocher amb Judit Mascó, loteria de Nadal i Wolkswagen Polo. El 2018 i el 2019, el rodatge publicitari de Nadal d’Antena 3. I el novembre del 2021, Marlowe, reconvertint Manresa en Los Angeles de 1939.