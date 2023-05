Feia 20 anys que la cantant surienca Beth Rodergas no interpretava sobre un escenari 'Dime', l'icònic tema amb el qual va representar Espanya l'any 2003 al festival d'Eurovisió. Ni a l'escenari, ni a casa, ni en un bar. "No volia saber res de la cançó ni d'Eurovisió" admet l'artista, que dues dècades després de la seva actuació a Riga (Letònia) ha posat punt final a l'enemistat que mantenia amb la cançó.

"Tot i que tècnicament i vocalment hi ha errors, al·lucino com la vaig defensar" admet l'artista en un vídeo publicat al canal de YouTube d'RTVE on reacciona, vint anys més tard, a la històrica actuació. Rodergas va tornar a interpretar la cançó el passat mes de març a l'escenari de la BCN Eurovision Party. La preparació d'aquesta actuació ha estat enregistrada i documentada a Dime, historia de una canción, un programa original d'RTVE Play que s'ha estrenat aquest dimarts a la plataforma en línia d'RTVE i que avui es retransmetrà a la 1 de la matinada a La 2.

La producció explica la història darrere del tema amb què la surienca va aconseguir la vuitena posició al certamen eurovisiu i que va ser llançada com a part del seu àlbum debut ‘Una altra realitat’. "Per a molta gent Beth es 'Dime' i 'Dime' es Beth i és normal perquè allò va marcar l'inici de la meva carrera" diu l'artista a l'inici del documental per després admetre que "entre la cançó i jo hi ha una relació complicada".

"Per a molta gent Beth es 'Dime' i 'Dime' es Beth i és normal perquè allò va marcar l'inici de la meva carrera" Beth Rodergas - cantant

La producció mostra per primera vegada el conflicte de la cantant amb 'Dime' i els motius del seu rebuig a la cançó durant dues dècades. També ofereix una mirada a la indústria de la música i el que implica crear un èxit mundial.