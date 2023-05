La 35a edició del festival musical Anòlia tindrà lloc aquest estiu a Igualada amb la presència de Triquell i Getrudis com a caps de cartell. El certamen se celebrarà del 7 al 15 de juliol al Parc Central i al Museu de la Pell, amb la música moderna com a protagonista d'un programa que també inclou B-Back, Dr. Jazz Friends, La Séptima Trastada, Lal'Ba, 31 Fam i Ven'nus.

L'Anòlia va començar com un cicle de jazz però, amb el pas dels anys, va anar acollint diversos estils musicals. Buscant la complicitat amb els orígens, enguany es programa la formació local Dr. Jazz Friends.

El festival començarà els dies 7 i 8 de juliol coincidint amb la cloenda de l'European Balloon Festival, al Parc Central. La banda igualadina de versions B-Back oferirà un repertori amb els grans èxits de la història del pop, el dia 7 de juliol (21.30 h). L'endemà (23.30 h) serà el torn de Triquell, el cantant de Sant Quirze de Vallès que es va fer popular al programa televisiu Eufòria, on va quedar segon. A l'Anòlia, Triquell presentarà el seu àlbum de debut, Entre fluids, un treball que reuneix peces d'electrònica, mestissatge i músiques urbanes.

A partir del 12 de juliol, el festival es traslladarà al pati del Museu de la Pell. Aquest dia, a les 22.30 h, actuaran els anoiencs Dr. Jazz Friends, que proposa un jazz tradicional com el que va emergir a New Orleans, New York i Chicago als anys 20.

El dia 13 (22.30 h), pujaran a l'escenari els igualadins La Séptima Trastada, una formació de rumba fusió que interpretarà entre altres els temes de l'EP nView Sessions enregistrat al seu estudi de Piera.

El duet d'Olesa de Montserrat Lal'Ba, format per Alba Soler i Ferran López, mostrarà les cançons del seu primer disc, No hi ha dies dolents, el dia 14 a les 22.30 h. Un àlbum de new pop que incorpora Lluís Alcón a la bateria.

Dues hores més tard actuarà el sextet sabadellenc de música urbana 31 Fam, que presentarà el seu quart disc, Bona fe.

El doble concert de cloenda de l'Anòlia el protagonitzaran, la cantautora sabadellenca Valèria N. Saurí, alias Ven'nus (22.30 h) -el seu segon disc porta per títol Bocaterrosa- i el trio de La Garriga Gertrudis (00 h), que arribarà a Igualada amb nou disc sota el braç, Abans que s'acabi el món, on es manifesta el trànsit des de la rumba al pop i l'electrònica.

Els concerts seran d'entrada lliure.