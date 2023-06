Aquest dissabte, 17 de juny, es posarà a la venda tota la nova temporada d’espectacles (més d'una seixantena) que, entre els mesos d’agost i desembre de 2023, es podran veure al teatre Kursaal (sala gran i sala petita), teatre Conservatori i Espai Plana de l’Om de Manresa. A partir de les 10 del matí es podran comprar els abonament del Toc de Teatre i el Toc d’Òpera i, a partir de les 11, tota la resta de la programació i abonaments del Toc Obert i Toc de Sala Petita, tant a la web kursaal.cat com a les taquilles del teatre. Per a la venda a taquilla i per a una millor organització, es donaran números a partir de les 8 del matí al mateix teatre.

Toc de Teatre

Pel que fa a l’abonament del Toc de Teatre, inclourà 4 grans muntatges: FitzRoy de Jordi Galceran (23 i 24 de setembre en 3 funcions), Conspiranoia de Jordi Casanovas (28 i 29 d’octubre), El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc de Josep Maria Miró (25 i 26 de novembre) i la comèdia El perro del hortelano de Lope de Vega en versió de Paco Mir (16 i 17 de desembre). El preu de l’abonament serà de 78€. I cada obra per separat tindrà un preu de 28€, excepte El cos més bonic..., que costarà 26€.

Toc d'Òpera

En format abonament també es podran comprar les 3 òperes de la nova temporada: Romeu i Julieta l’1 de novembre i també les 2 que estan programades per la primavera del 2023: Manon Lescaut i Turandot, per 90 €.

Més teatre

També es podran comprar obres teatrals a la sala gran, com Elektra.25 de la companyia andalusa Atalaya (20 d’octubre), Lali Symon amb Emma Vilarasau (4 de novembre), el monòleg del cardoní Berto Romero Lo nunca visto’ (24 de novembre) o Cost de vida, de Pau Carrió amb Julio Manrique i Anna Sahum (1 de desembre).

Concerts

A més a més, aquesta temporada el Kursaal acollirà els concerts de la Beth (16 de setembre), Obeses (2 de desembre), Els Amics de les Arts (15 de desembre), Pau Vallvé (21 d’octubre), així com també de les Músiques del Correfoc a càrrec de la Banda de la Unió Musical del Bages (3 de desembre), Karol Green & i el cor Sol Kwaya (3 de desembre), entre d’altres.

Festivalet de Circ i dansa

A partir de dissabte també es podran adquirir entrades per l’espectacle inaugural del Festivalet de Circ com Chouf le ciel’ de la cia Kolocolo (1 de setembre) o FAM del Circ d’Hivern de l’Ateneu Nou Barris (2 de setembre) o els muntatges dansa Made of space de la Cia. Maria Campos i Guy Nader (27 d’octubre) i El Trencanous, a càrrec del Ballet de Barcelona (10 de desembre).

La resta de cicles

Així mateix estaran disponibles tots els espectacles i concerts dels cicles de Gent Gran (major de 65 anys), Platea Jove, 3/4 de Música, Club de la Cançó, Cicle d’Arrel, Imagina't i alguns espectacles de la 26a edició de la Fira Mediterrània. Igualment es podran fer abonaments de Sala Petita i el Toc Obert.

Ja a la venda

Les entrades de Júnior amb Joan Pera, la sarsuela La revoltosa, Abba The New Experience, el musical ‘Grease i el concert de Rodrigo Cuevas ja són a la venda.

Fira Mediterrània

La Fira Mediterrània de Manresa, que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre, també posa aquest dissabte a la venda les primeres entrades de la propera edició. Es tracta de set de les propostes que es duran a terme al Teatre Kursaal i al Teatre Conservatori, quatre de les quals formen part de l'Obrador d'arrel de Fira Mediterrània, el programa de suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. Les entrades es podran comprar per les vies habituals, a través d'Internet al web de Fira Mediterrània (www.firamediterrania.cat), i de forma presencial a les taquilles del Teatre Kursaal (de dimarts a dissabte, d'11 h a 13 h i de 18 h a 20 h). Les entrades tindran un preu reduït fins un dia abans de cada espectacle.

Sala Gran del Teatre Kursaal

Entre tota l'oferta que ara es posa a la venda, destaca Evoé!, el concert inaugural, que tindrà lloc dijous 5 d'octubre a les 21h a la Sala gran del Teatre Kursaal. Es tracta d'una proposta inclosa a l'Obrador d'arrel de la Fira, encapçalada pel músic i productor català Raül Refree i la cantant Maria Mazzota, una de les veus més imprescindibles de la música tradicional italiana. Els dos han unit forces per oferir un recorregut per cerimonials de possessió col·lectiva com la tarantel·la. Comptaran amb la dramatúrgia de Jordi Oriol i les veus femenines del Cor Plèiade.

També es podran comprar les entrades per anar a veure dos propostes més a la Sala gran del Teatre kursaal. D'una banda, el nou concert de l'Orquestra de Músiques d'arrel de Catalunya (OMAC), formació integrada per 34 joves intèrprets dels Països Catalans nascuda fa dos anys sota l'empara de l'Obrador d'arrel de la Fira, i que a Trans explora la riquesa antropològica, ecològica i artística de la transhumància dels Pirineus a partir de les cançons que descriuen les rutes geogràfiques. Serà divendres 6 d'octubre a les 21h. I de l'altra, Nemini Parco, el nou espectacle de gran format de l'Esbart de Rubí, que enguany celebra el seu centenari. Es tracta d'una proposta que treballa el patrimoni immaterial i la tradició des d'una vessant innovadora, partint del mite d'Orfeu i Eurídice. Es podrà veure diumenge 8 d'octubre a les 18.30 h.

També es poden comprar les entrades per anar a veure a la Sala gran La Romería, el darrer espectacle de l'agitador folklòric asturià Rodrigo Cuevas, que es van posar a la venda el 14 d'abril coincidint amb la publicació del primer senzill del seu treball.

Sala Petita del Teatre Kursaal

Pel que fa a l'oferta que es podrà veure a la Sala Petita del Kursaal, hi ha la posada en escena de dos projectes de l'Obrador d'arrel de la Fira. D'una banda, Ni.U, de Núria Andorrà, una proposta de música experimental i dansa, amb intel·ligència artificial, inspirada en el paisatge i la gent de la Vall del riu Corb, que està programada per dijous 5 d'octubre a les 19.30 h. I de l'altra, Rel i grapa, del ballarí Víctor Pérez Armero, una peça que qüestiona les expressions i experiències del cos, des de la dansa d'arrel tradicional fins a llenguatges contemporanis passant per la identitat queer i la sensualitat humana, i que també compta amb el suport del Pla d'impuls a la dansa d'arrel, amb una menció especial a la darrera edició del Premi Delfí Colomé. Aquesta proposta es podrà veure divendres 6 d'octubre a les 18 h.

Teatre Conservatori

Pel que fa a la programació prevista al Teatre Conservatori, també es posaran a la venda les entrades per anar al concert de El Pony menut, dijous 5 d'octubre a les 18 h. Es tracta de la versió familiar del grup musical El Pony Pisador, que ha adaptat per als més petits el seu repertori de música celta i folk tradicional, amb interpretacions i harmonies de qualitat, i molt bon sentit de l'humor.

El Pòrtic de la Fira

Finalment, també es posen a la venda, les entrades del concert Pòrtic de la Fira, organitzat amb D'Arrel Manresa, i que enguany portarà la gira de celebració dels 50 anys del mític grup de folk-rock Elèctrica Dharma, amb un repàs a la seva trajectòria musical carregada de temes emblemàtics. El concert Pòrtic tindrà lloc el 30 de setembre a les 20 h, a la Sala gran de Teatre Kursaal.