Aquest dimecres 21 de juny, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Música, l'Acadèmia Catalana de la Música celebra l'acte de lliurament dels Premis Alícia 2023, a les 20 h, a la Sala Oriol Martorell de L'Auditori de Barcelona. L'acte comptarà amb l'assistència de Joan Manuel Serrat, que rebrà el Premi Alícia 2023 a la Trajectòria. Entre els finalistes hi ha la trompetista i cantant avinyonenca Alba Careta, en la categoria de talent emergent, els Tallers Musicals d'Avinyó (TeMA. Festival de Creativitat Musical) pel projecte educatiu i la cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía per l'autoria (Motomami).

L'Acadèmia col·labora en la commemoració del Centenari del naixement d'Alícia de Larrocha, i els Premis d'enguany comptaran amb la projecció d'un teaser audiovisual sobre l'artista i la interpretació d'una obra a càrrec de la jove pianista Sara Serrano. Una cerimònia festiva que també comptarà amb les actuacions del compositor, músic i cantant senegalès Momi Maiga, que demostrarà la seva virtuositat amb la kora, i la banda de l'Alt Empordà La Ludwig Band que avançarà algun dels temes del seu proper disc. A més, no faltaran les versions a Joan Manuel Serrat a l'escenari per part dels joves d'arreu de Catalunya del Grup Vocal in Crescendo i d'una de les sensacions de la música urbana dels darrers anys: la cantant Queralt Lahoz. El guardó dels Premis Alícia és una obra original de l'escultora i il·lustradora Carme Solé i Vendrell. La gala es podrà seguir en directe a laxarxames.cat i en diferit el mateix dia a les 22:30 h per les televisions locals.

Joan Manuel Serrat

L'Acadèmia Catalana de la Música ha decidit atorgar al músic barceloní aquest guardó per la seva llarga i destacada trajectòria musical i artística, que va arrencar al 1965 i va concloure el passat desembre de 2022. El premi s'atorga just després de finalitzar El vicio de cantar, una gira mundial de comiat dels escenaris que l'ha portat a actuar arreu del món amb un total de 74 concerts programats.

FINALISTES PREMIS ALÍCIA 2023

PREMI ALÍCIA 2023 A L'AUTORIA

Reconeix l'autoria o composició d'una obra musical de qualsevol estil o gènere

Rosalía per les composicions del disc "Motomami"

Lluís Vidal, Néstor Giménez, Lluc Casares i Joan Vidal per les composicions del disc "Ragtime Stories" de la Barcelona Art Orchestra

Arnau Tordera per l'òpera "La Gata Perduda"

Xarim Aresté per les composicions del disc "Ses entranyes"

PREMI ALÍCIA 2023 A LA INTERPRETACIÓ

Reconeix l'expressivitat, l'emoció o l'excel·lència d'un o una intèrpret, d'una interpretació o creació musical individual o col·lectiva

Barcelona Art Orchestra

Cor de Cambra del Palau de la Música per "El Cançoner popular contemporani"

Cocanha, Tarta Relena i Los Sara Fontan per "4132314"

Marala

PREMI ALÍCIA 2023 A LA INTER-DISCIPLINA

Reconeix la interacció de la música d'un artista o projecte amb altres disciplines artístiques o de creació

"Bach & Forward", de Marco Mezquida, Juan de la Rubia i Alba G. Corral.

La banda sonora original del llargmetratge "Un año, una noche" d'Isaki Lacuesta composada per Raül Refree

"La cançó de la terra" de l'Orquestra OBC i Alba G. Corral

"Pares Normals" de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts

PREMI ALÍCIA 2023 AL TALENT EMERGENT

Reconeix aquell o aquella artista o formació musical revelació de qualsevol estil o gènere musical

Alba Careta

Alba Morena

Maria Hein

Quartet Atenea

PREMI ALÍCIA 2023 A LA PRODUCCIÓ DISCOGRÀFICA

Reconeix un treball o producció discogràfica

"Motomami" de Rosalía

"Caminos" de Chicuelo

"Jota de morir" de Marala

"Les Transformacions" de Quartet Brossa

PREMI ALÍCIA 2023 AL DIRECTE

Reconeix una creació i/o desenvolupament d'un concert, experiència de directe o espectacle musical

"Bach & Forward" de Juan de la Rubia i Marco Mezquida, amb l'artista visual Alba G. Corral

L'òpera "La Gata Perduda", producció del Gran Teatre del Liceu

La gira "Perifèria" de Clara Peya

La Ludwig Band

PREMI ALÍCIA 2023 AL PROJECTE SOCIAL

Reconeix aquelles persones o entitats per la seva tasca en l'àmbit de la música comunitària i el desenvolupament del vessant social de la música

Projecte Taller Obert del Taller de Músics: acompanyament a la reinserció social mitjançant un programa d'activitats musicals de formació, creació, relació i empoderament

Gran Teatre del Liceu per la producció de l'òpera "La Gata Perduda": primera òpera comunitària duta a terme per LiceuApropa

Vozes: projecte de cors i orquestres per a la cohesió social

Canta Gran: pretén incrementar el rol actiu de la gent gran i la seva participació en la societat a través del cant coral

PREMI ALÍCIA 2022 AL PROJECTE EDUCATIU

Reconeix el projecte educatiu d'aquelles persones, entitats o projectes en l'àmbit de la pedagogia, la formació o l'educació musical

The Django Orchestra Academy de l'Escola Municipal de Música de L'Hospitalet. Centre de les Arts: projecte pilot que fomenta la integració i cohesió a través de l'orquestra entesa com a conjunt instrumental i social

Escola de Folk dels Pirineus: programa d'ensenyament musical extraescolar que promou la transversalitat territorial, l'arrelament, la cohesió i la interrelació a l'Alt Pirineu, a l'Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Principat d'Andorra

Black Music Big Band Junior: ofereix la possibilitat als més petits d'endinsar-se al món del soul i el funk. Una Big Band Junior que vol ser la porta d'entrada dels infants cap als estils i gèneres com el jazz, el soul i el funk

TeMA. Festival de Creativitat Musical: festival de creativitat musical on es desperten sensibilitats, creen inquietuds i es juga a aprendre a través d'una proposta experiencial educativa i lúdica per a diferents edats oferint tallers intensius i de curta durada, formació, xerrades, jam sessions i concerts

PREMI ALÍCIA 2023 A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Reconeix el desenvolupament, experiència o trajectòria internacional d'un o una artista o d'un projecte

Rita Payés

Núria Graham

Rosalía

Albert Bover

PREMI ALÍCIA 2022 AL PERIODISME MUSICAL

Reconeix a una persona o projecte per la seva tasca periodística en el marc de l'activitat musical: