Seguint la fórmula iniciada l’any passat, el Test, el Festival en Xarxa d’Arts Intenses, de Prop i Curta Durada, tornarà a tenir enguany una doble inauguració: divendres a Gironella i dissabte a Avinyó. En aquestes dues jornades es podran veure els 14 microespectacles de diverses disciplines (teatre, dansa, circ, ombres i musical) que s’han seleccionat per a l’edició d’enguany, que ja és la vuitena. La tria s’ha fet a partir d’una convocatòria artística a la qual es van presentar més de 60 propostes. Després que Gironella i Avinyó hagin exercit d’aparador, a la tardor aquestes obres viatjaran per la Xarxa de Pobles Creatius que formen Artés, Balsareny, Cabrianes, Callús, Navàs, Navarcles, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Salvador de Guardiola, Santa Maria d’Oló i Santpedor.

L’oferta de divendres a Gironella ja s’autoanomena Test sessió golfa, perquè les funcions comencen a les 9 i acaben a la 1 de la matinada. S’hi podran veure set espectacles, entre els quals Silvestre 1. L’obra en què la manresana Maria Ribera balla amb un arbre és una col·laboració amb la Fundació Setba, que idea projectes artístics per a col·lectius en risc d’exclusió social, i a la dóna suport a la producció l’alberg de cultura Cal Gras d’Avinyó i la Xarxa de Pobles Creatius, els impulsors del Test. La funerària, de la companyia WeColorMusic, amb el surienc Mateu Peramiquel, és una proposta de teatre musical. I a la tragicomèdia Pluja ardent hi actuaran la manresana Anna Bertran-Casas i la berguedana Ariadna Fígols, veïna de Gironella.

A Avinyó es programaran altres set obres, en horari de tarda-vespre. Hi haurà la dansa contemporània de Mesa para dos, amb la santvicentina Gala Gómez, que va participar en el darrer festival Batecs de Manresa; i la comèdia dramàtica L’assistenta, amb els berguedans Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga.

La Xarxa de Pobles Creatius ja té una web que aglutina l’oferta cultural

La Xarxa de Pobles Creatius, impulsada per la residència d’artistes Cal Gras d’Avinyó per donar suport a projectes artístics, ja disposa d’una plataforma digital conjunta (www.poblescreatius.cat) per a la difusió de les programacions culturals de les 14 poblacions que en formen part (totes les que participen al festival Test més Prats de Lluçanès). Marta Curtichs, coordinadora de la xarxa, exposa que així Cal Gras dóna resposta a una demanda que fa temps que expressaven des dels municipis, com una forma de facilitar la mobilitat del públic pel territori. El projecte s’ha pogut tirar endavant gràcies a les ajudes Next Generation d’àmbit rural, que han comportat una inversió d’uns 5.000 euros.

A banda de l’agenda cultural, a la plataforma digital també s’hi preveu compartir altres continguts culturals que siguin sensibles a la creació artística al territori, ja sigui de dins o de fora dels projectes en xarxa de Cal Gras (festival Test, Testimoni Escènic, arts visuals comunitàries) i, de cara a que el projecte s’autofinanci, també es preveu buscar anunciants locals que comparteixin valors.

La programació

GIRONELLA

Divendres 7 de juliol

A les 21 h, a la plaça de la Vila. Entrades: 6 euros, anticipades (culturitzat.cat); i 8 euros, a taquilla

Silvestre 1 . Interpretació i direcció: Maria Ribera. Dansa. 15 minuts.

. Interpretació i direcció: Maria Ribera. Dansa. 15 minuts. La píndola . The Amateurs Company. Dramatúrgia i direcció: Ivan Andrade. Interpretació: Ot Marién i Ivan Andrade. Comèdia. 15 min.

. The Amateurs Company. Dramatúrgia i direcció: Ivan Andrade. Interpretació: Ot Marién i Ivan Andrade. Comèdia. 15 min. Ambulantis . Intrerpretació i direcció: Anton Coimbra i Francisca Mujica. Teatre d’ombres. 18 minuts.

. Intrerpretació i direcció: Anton Coimbra i Francisca Mujica. Teatre d’ombres. 18 minuts. La sardana . Companyia A foc lent. Dramatúrgia i interpretació: Agus Margarit i Magda Peralta. Circ còmic i poètic. 15 minuts.

. Companyia A foc lent. Dramatúrgia i interpretació: Agus Margarit i Magda Peralta. Circ còmic i poètic. 15 minuts. Pluja ardent . Interpretació: Anna Bertran-casas i Ariadna Fígols. Tragicomèdia. 15 minuts

. Interpretació: Anna Bertran-casas i Ariadna Fígols. Tragicomèdia. 15 minuts La funerària . Companyia WeColorMusic. Teatre musical còmic. 17 minuts.

. Companyia WeColorMusic. Teatre musical còmic. 17 minuts. De quatre a vuit. Interpretació: Judit Saula. Comèdia dramàtica. 18 minuts.

AVINYÓ

Dissabte 8 de juliol

A les 17.30 h, a l’institut-escola Barnola. Entrades: 8 euros, anticipades al Casal del Passeig. Gratuït per als menors de 7 anys