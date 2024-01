La Innocentada que en fa 67 ha aplegat 1.700 espectadors, segons les dades facilitades per l'organització de l'espectacle teatral que cada any es representa a Manresa. El muntatge d'enguany, que va viure sis funcions els dos darrers caps de setmana, va seguir així les passes de les darreres edicions, amb una mitjana de prop de tres-cents espectadors per sessió a la platea del Teatre Conservatori.

Amb el títol de Sobrerroka 13, la Innocentada, escrita per Carles Claret i Agustí Franch i dirigida per Jordi Gener i Ariadna Guitart, va tractar el tema de l'okupació amb clau de comèdia a partir de la història d'una comunitat de veïns a on hi arriben dos inquilins inesperats. Una de les habitants del bloc vol fer fora els okupes perquè cobeja el mateix pis amb la finalitat de construir-se un dúplex. En la darrera funció, que es va celebrar aquest diumenge, es va penjar el cartell d'entrades exhaurides.