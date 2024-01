La proposta televisiva teatral dirigida per Àngel Llàcer sobre la peça de Santiago Rusiñol L’Auca del senyor Esteve feia estada al teatre Kursaal de Manresa aquest darrer cap de setmana de gener sota el nom que també va donar títol al programa, La Puntual. Dues sessions que van omplir el teatre, amb assidus de la programació (minoria) i molt nou públic vingut de fora: familiars, amics i alguns membres que varen formar part del projecte i que no es van voler perdre una particular i sorprenent posada en escena de la coneguda peça de l'artista català.

Primerament la transformació dels personatges rusiñolians en personatges de la commedia dell’arte i l’avi i pare Esteve convertits en una mescla entre Capitano, Pantaleon i Dotore, Pulcinella i Colombina com l’Estevet i la Tomasa i tots els personatges tocats amb alguna de les característiques, movent-se dins una escenografia com un petit teatrí de figuretes on tots els elements relacionats amb el negoci de La Puntual funcionaven com utilleria del muntatge: botons com a plats i cassoles, agulles de cap com a bàcul pel patriarca… Enginyosa, ben ideada i efectiva la proposta plàstica presentada. I sense més pretensió, l’elenc interpretatiu empès amb una evident il·lusió i les ganes de la feina ben feta. La Puntual fa de nou aquest petit passeig per la Ribera barcelonina amb una família puntal com la família fundadora de la insigne botiga de vetes i fils La Puntual, en un nou enfrontament, constant en moltes de les peces del dramaturg català, entre les cigales i les formigues, una topada entre la societat i l’artista que va tenir lloc durant el Modernisme. Una època, dues visions. Una proposta curiosa i amena que va fer gaudir el públic assistent i que va acomiadar el muntatge entre llargs i sonors aplaudiments.