El músic i divulgador cultural Ramon Gener , barceloní de pares cardonins, ha guanyat aquest dimarts el XLIV Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, dotat amb 60.000 euros, amb "Història d'un piano", la biografia de l'instrument que té a la biblioteca de casa seva, una novel·la sobre el poder de redempció a través de l'amor.

Gener, que debuta a la narrativa amb aquesta obra, ha mostrat la seva felicitat i la seva il·lusió després de conèixer-se l'unànime veredicte del jurat, i encara que acostumat a parlar en públic i davant d'àmplies audiències, ha reconegut que avui li costava trobar les paraules adequades.

Imposant-se als 51 originals presentats, l'escriptor ha avançat que es tracta de la seva primera obra de ficció, amb un protagonista clar, el piano que es troba en una de les habitacions del seu habitatge, que va adquirir en molt mal estat fa uns anys, fins al punt d'haver-lo de restaurar totalment, apareixent amagat al seu interior un secret.

Cada matí, fins i tot abans d'anar al lavabo, va a la seva biblioteca, n'aixeca la tapa, que no tanca fins que torna a dormir, i està al costat d'un objecte que li demanava que "escrivís la seva història".

L'altre protagonista de l'obra, el propietari de l'instrument, el va trobar a una petita botiga del barri barceloní de Gràcia, on Janusz Borowski, un home misteriós nascut a Polònia, li va advertir que era "molt especial" i que havia de cuidar-lo.

Ramon Gener, sense voler revelar gaire, sí que ha comentat que gràcies a la restauració va aparèixer el número de sèrie, el 31887, d'un Grotrian-Steinweg, construït a Brunsvic (Alemanya) el 1915.

Un secret que no s'espera trobar

A més, va aflorar "un secret, que no s'espera un trobar en un piano, de fet enlloc, i que va ser el tret de sortida per iniciar una investigació ", juntament amb la seva dona, al llarg de països com Alemanya, França, Anglaterra, Polònia i Espanya i "descobrir la història de l'Europa del segle XX".

Al seu parer, ha armat una "història de redempció a través de la música, a través d'un piano, una màquina del temps per recordar els que ja no estan", ja que parla de totes les persones que el van posseir durant més de cent anys, descobrint "el per què de tot, per què som com som i per què la música ens fa com ens fa".

"No hi ha ningú al món a qui no li agradi la música. Sense la música, la vida seria un error", a més de provocar "sensació d'immortalitat" , ha proclamat, sense defugir que li ha costat molt escriure aquest títol, acostumat com estava a altres gèneres.

En nom del jurat, Carles Casajuana ha asseverat que amb la novel·la el Ramon Llull es "dona un premi", mentre que el cantant de Sopa de Cabra i escriptor Gerard Quintana ha destacat que el llibre "ha salvat el jurat, en el bon sentit de la paraula", i l'ha qualificat de "tresor" i "llibre majúscul", amb moments per a ell d'"èxtasi i catarsi".

A més, ha agraït que aquesta història "ens faci ser conscients d'un passat recent que ens ressona ara". "Només podem felicitar el Ramon perquè ha escrit un llibre que no és de temporada, sinó per sempre".

Nascut a Barcelona el 1967, Ramon Gener, llicenciat en Humanitats i Ciències Empresarials, és molt conegut pel gran públic pels seus programes televisius i radiofònics relacionats amb l'òpera, que ha acostat tota mena de persones.

Va iniciar la seva formació musical amb tot just sis anys, estudiant piano al Conservatori del Liceu i, amb divuit, va començar cant amb Victòria dels Àngels, completant estudis vocals a Varsòvia .

Va fer carrera com a baríton, però va deixar el cant i va iniciar una nova etapa vital, oferint conferències sobre la història de la música clàssica, de l'òpera i de l'art.

A TV3 es va donar a conèixer al capdavant del programa 'Òpera en texans', i a nivell internacional té programes com 'This is Opera', 'This is Art, 200 . Una noche en el Prado' o 'Això no és una cançó'.

És col·laborador habitual de 'No es un día cualquiera', de RNE, i del 'Versió RAC1'.

Ha publicat 'Si Beethoven pogués escoltar-me', 'L'amor et farà immortal' i 'Beethoven, un músic sobre un mar de núvols'.

El jurat estava format per Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera i Emili Rosales, secretari amb vot, i la novel·la es publicarà el dia 6 de març en català per Columna i en castellà per Destino.

El Premi Ramon Llull, un dels més ben dotats de les lletres catalanes, juntament amb el Sant Jordi, es lliurarà el dia 5 de març i va ser atorgat per primera vegada l'any 1981 per estimular la creació literària en català.

Des de llavors ho han guanyat des de Joan Perucho, en la primera edició, a autors com Pere Gimferrer, Valentí Puig, Carme Riera, Terenci Moix, Baltasar Porcel, Gemma Lienas , Najat El Hachmi, Imma Monsó, Sílvia Soler, Care Santos, Xavier Bosch, Víctor Amela, Pilar Rahola, Martí Gironell, Rafael Nadal, Núria Pradas, Gerard Quintana, Empar Moliner i l'any passat, Andreu Claret amb "París érem nosaltres".