Després d'haver fet dues novel·les històriques i diversos assajos, el periodista Jaume Clotet (Barcelona, 1974) signa La Germandat de l'Àngel Caigut (Destino), una novel·la a cavall del thriller, la història i els elements bíblics. L'obra, Premi Josep Pla 2024, està protagonitzada per una agent dels Mossos d'Esquadra i un monjo de Montserrat que hauran d'evitar que el secret més ben guardat de la humanitat sigui descobert en una de les lluites més sanguinàries entre el bé i el mal. Clotet ha plantejat el volum influït per la cultura cinematogràfica amb capítols que esdevenen escenes d'acció escrites amb un estil periodístic concís. L'autor presentarà la novel·la aquest divendres a la llibreria berguedana Sense paraules acompanyat de Xavier Gual (19 h). A final de mes, el dia 29, la portarà a la llibreria Parcir de Manresa.

La novel·la, emmarcada en un gènere poc cultivat a Catalunya, presenta una estructura que avança i retrocedeix en el temps amb dos personatges "molt ben perfilats" que es veuen immersos en una lluita entre el bé i el mal.

Amb intriga i expectativa, l'obra ofereix una història contemporània que gira al voltant de tres esdeveniments històrics: la caiguda del règim llatí a Jerusalem el 1291, la creació de la Germandat de l'Àngel Caigut i l'esfondrament el règim nazi el 1945 amb la recerca del Sant Greal a Montserrat. La història universal s'ubica a Catalunya en indrets com Barcelona o Montserrat.

En roda de premsa Clotet ha celebrat que la parella de protagonistes ha generat molt d'interès i no ha descartat fer una altra novel·la que els doni continuïtat. "Deixar-los aquí i no fer res més amb ells seria una equivocació", ha reflexionat.

D'altra banda, Clotet ha assegurat que haver rebut el Premi Josep Pla 2024 amb aquesta obra és un "honor". Això sí, ha afirmat que també és un encàrrec perquè l'obliga a estar a l'altura de l'expectativa generada tant amb l'actual treball com en els futurs que arribin.

L'argument

A Acre, Terra Santa, l'any 1291, un grup de cavallers templers fugen del Regne de Jerusalem. A bord de la galera s’emporten el secret més ben guardat de la cristiandat. És vital que la caixa misteriosa no caigui en mans dels infidels i que sigui custodiat en el lloc més segur del món. Més de set segles després, el misteri més gran de la humanitat és custodiat pel Vaticà. Davant d'un imminent perill el papa Pau VII recorre a l’abat de Montserrat perquè l'ajudi a protegir l'enorme secret. Un dels monjos de Montserrat, en Bernat, serà protagonista involuntari d’una aventura extraordinària que li canviarà la vida per sempre i que amenaça la basílica més sagrada dels catalans. La intervenció de la Berta, una jove Mosso d’Esquadra, li serà de gran ajuda. La mort macabra de bona part dels membres de la fraternitat protectora del secret i la desaparició del cardenal Hwang no aturaran l’operació de trasllat de l’arca, que queda en mans d’en Bernat. Els perills l’assetjaran fins al darrer moment, quan per fi la pugui deixar sota la protecció de la Mare de Déu de Montserrat. Tot el procés haurà estat una guerra entre el bé i el mal en què tot està en joc, amb una batalla que no té vencedors ni vençuts, però que pot posar en risc els fonaments de la mateixa Església catòlica.

L'autor

Jaume Clotet i Planas (Barcelona, 1974) és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Història per la Universitat de Barcelona. Va ser corresponsal al País Basc entre els anys 2001 i 2003 per al diari Avui i l’emissora Ona Catalana i posteriorment va ser cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l’Agència Catalana de Notícies, cap de política del diari Avui, director general de Comunicació del Govern i director de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

És coautor de Les millors obres de la literatura catalana (comentades pel censor) (2010) i de la novel·la Lliures o morts (2012), amb la qual va vendre més de 20.000 exemplars. També és autor de diversos contes infantils i del llibre 50 moments imprescindibles de la història de Catalunya (2014), i és coautor de l’assaig Política de defensa i Estat propi (2017). L’any 2016 va guanyar el Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica amb El càtar proscrit.

Al llarg de la seva carrera ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic, i ha estat consultor de processos periodístics i d’estratègia comunicativa. Col·labora regularment amb diversos mitjans de comunicació.