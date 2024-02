El pianista i compositor igualadí Carles Viarnés participarà en el 30è aniversari del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb un espectacle, Hyper_O, en el que establirà un diàleg amb l'artista visual Alba G. Corral. La cita és per al dissabte 24 de febrer a les 20 h.

Viarnés i Corral ja van actuar en la passada edició del festival de música electrònica Sonar, on van presentar amb una gran rebuda del públic i la crítica el disc Hyper_O, editat per Bankrobber, i fet a partir de modes gregorians. L'hiperorgue, un orgue de tubs tradicional però innovador, controlat via midi, i desenvolupat per l'expert en aquest instrument Albert Blancafort, d'Orgues Blancafort OM, és el protagonista del muntatge. Joan Pons (El Petit de Cal Eril) va enregistrar, mesclar i produir el disc, que va masteritzar Heba Kadry a Brooklyn (Nova York).

L'espectacle en directe té el suport a la producció de La Marfà-Centre de Creació Musical.

El CCCB obrirà portes de forma gratuïta els dies 23, 24 i 25 de febrer per commemorar l'onomàstica.