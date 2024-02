Una desena de teatres de la Catalunya central s’han sumat, fins ara, a la campanya «Cap butaca buida», una iniciativa destinada a omplir totes les butaques dels teatres de Catalunya el proper dissabte 16 de març. La proposta es prepara amb la intenció de batre rècord d’espectadors en un mateix dia i, a la vegada, plantar la primera llavor per fer d’aquesta data la primera gran Diada del Teatre a Catalunya, «un Sant Jordi de les arts escèniques que es vol convertir en una celebració anual», segons els seus impulsors, Adetca, Time Out i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb el suport de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona.

De les comarques centrals, participen a la campanya el Teatre Kursaal de Manresa (amb Austràlia, una producció de la Flyard); el Teatre de l’Aurora d’Igualada (amb El collar de la reina, dirigida per Adrià Aubert Blanch); el Tatrau Teatre de Solsona (amb Cerca del Mar, de la cia Cos de Lletra); L’Espai Escènic Les Faixes de Moià (amb Pruna, i la direcció de Queralt Riera-Col·lectiu Nins); el Casino de Calaf (amb Monólogos de la vagina, de la cia La Diversa); el Teatre de l’Ametlla de Merola (amb Tarda de musical de Cliffort Companyia de Teatre); L’Auditori Valentí Fuster de Cardona amb Son de Rosas-Tribut a Oreja de Van Gogh); la Sala Cal Soler de Sant Vicenç de Castellet (amb el monòleg de Javi Sancho Del deporte también se sale); La Sala de Sant Salvador de Guardiola, amb dues propostes (Cafè Dulcinea, sota la direcció de Mireia Vallès i El candidat, d’El Corral de l’Humor) i La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous (Crònica d’una invenció, de Joan Font). A més d’aquestes sales i teatres que s’han afegit a la iniciativa, Capellades, Olesa de Montserrat, Castellterçol i la Seu d’Urgell també formen part del llistat de poblacions que programaran teatre el 16 de març tot i que a la web de la campanya (www.capbutacabuida.cat) ahir encara no figurava cap títol. En total, prop d’un centenar de poblacions del país (i 145 teatres) s’han adherit a una campanya que posa a disposició del públic més de 60.000 butaques per omplir.

Entre els teatres adherits a la iniciativa n’hi ha que ho fan amb la seva programació habitual, però també que oferiran programació expressament per aquesta data. En el primer cas, el Kursaal de Manresa amb Austràlia, programada abans de l’inici de la campanya. Escrita i dirigida per Israel Solà, les entrades ja estan quasi exhaurides i, com expliquen, amb aquesta campanya «es donarà el tret de sortida al Dia Mundial del Teatre", que se celebra el 27 de març. A l’Ametlla de Merola, per exemple, l’Associació Cultural Esplai participa en la proposta per «fer que l’equipament també sigui protagonista de la diada omplint les prop de 300 butaques durant aquesta jornada». Lacetània Teatre s’adhereix amb el solsoní Tatrau Teatre a «un repte de país» i amb una doble funció de l’obra Cerca del mar, la primera el 16 de març «per tal que la festa del teatre arribi també a Solsona»; i la segona, el 17 de març a la tarda.

La iniciativa, a més, també té un rerefons solidari, ja que el 2% del total de la recaptació es destinarà, en aquesta primera edició, a Pallassos sense fronteres. Una picada d’ullet del sector que fa anys que reclama a la Generalitat el 2% del pressupost per invertir en cultura.