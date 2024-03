El Festival de Màlaga de cinema torna a estar nodrit de pel·lícules catalanes, dues de les quals porten firma bagenca: el documental La caravana, d’Aitor Palacios i Núria Clavero; i la pel·lícula de cuina Binu, història de dues estrelles, de Guillem Cabra i Mar Clapés. La primera es projecta avui diumenge, a les 19 h, a la Sala de Turismo y Deporte de Andalucía, i la segona dimecres 6 de març, a les 16 h, al Teatro Echegaray de la localitat costanera.

La caravana, dels manresans Aitor Palacios i Núria Clavero, narra l’aventura d’una noia jove i embarassada, la Yuri, que fa un llarg i feixuc viatge de cinc mil quilòmetres des d’Hondures per intentar entrar als Estats Units, formant part de la marxa massiva de migrans centreamericans que va tenir lloc el 2018. Produït per la manresana Cabal Films i True Day Films, el projecte va néixer quan Palacios i Clavero estaven a Puebla estudiant cinema documental. Un dia es van assabentar que la multitudinària marxa, que va arribar a congregar set mil persones, amb el somni d’una vida millor, passava per Mèxic i van decidir que havien de filmar-ho. Després de buscar material i preparar la logística, es van afegir a la caravana i van conèixer la Yuri i la seva família. La música és del compositor manresà Miquel Coll.

En la mateixa categoria hi prenen part tres documentals catalans més: Pepi Fandango, de Lucija Stojevic; Artefacto 71, de Carlos Essman, i Salvaxe, Salvaxe, d’Emilio Fonseca. En aquesta mateixa secció però fora de competició, s’estrenarà Stay Homas. La banda que no hauria d’existir, d’Oriol Gispert, Nick Bolger i Ramon Balagué.

En la secció oficial de Cinema Cuina hi ha l’altre llargmetratge bagenc: Binu, història de dues estrelles, dirigit i escrit pel sallentí Guillem Cabra i la barcelonina Mar Clapés. La cinta, que es va estrenar l’octubre passat al festival de Cambridge, és el retrat de Francesc Fortí i Francina Surinyac, xef i cap de sala d’El Racó d’en Binu, a Argentona, que va ser el primer restaurant de Catalunya en obtenir dues estrelles Michelin fora de Barcelona. Amb el pas dels anys, però, van veure que premiar el luxe i no la cuina no els satisfeia i van renunciar a la distinció.

El cinema culinari també tindrà dues altres produccions catalanes: La comida perfecta, d’Alexandros Merkouris, i El bizcocho de Alfonso XIII, de Jordi Busquets, David Salvador i Víctor Solsona.

El cinema català està molt present cada any en la programació i en el palmarès del certamen, però aquest cop la presència es tradueix en unes xifres rècord, almenys dels darrers temps, amb una cinquantena de títols, entre llargmetratges, curts, animació, ficció i documentals. El festival es va inaugurar divendres amb la cinta d’animació Dragonkeeper (Guardiana de dragones), del cineasta català Salvador Simó i Li Jianping, que participa en la secció oficial.