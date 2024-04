La consellera Garriga destaca la importància de la Mostra d'Igualada com a punt de trobada i referent per als professionals

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assistit avui a la 35a Mostra Igualada, la fira d’espectacles infantils i juvenils de Catalunya, que se celebrarà a la capital de l’Anoia fins diumenge. Avui s'ha posat en funcionament. La consellera hi ha assistit perquè es tracta d'un dels mercats estratègics del departament de Cultura i la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Enguany celebra el 35è aniversari, amb 37 companyies i un total de 77 funcions, i l’activitat professional presencial, i a més a més, augmenta l’aposta per l’espai públic com a escenari amb espectacles gratuïts i oberts a tothom.

La consellera Garriga ha mostrat la seva satisfacció “per poder ser aquí, un any més, a la celebració de la 35a Mostra d’Igualada, la gran festa de les arts escèniques dirigides al públic familiar”. Garriga ha destacat la importància del teatre infantil i juvenil i ha dit que “els espectacles infantils i juvenils són un tresor, el gran tresor de les arts escèniques”.

La consellera també ha posat en relleu la importància de la fira, com a punt de trobada de referència de tots els professionals, per afavorir la contractació, la relació amb programadors nacionals i internacionals, i impulsar la creació de públics: “Per a nosaltres, la Mostra d’Igualada és molt important, un espai clau. És un dels mercats estratègics del Departament de Cultura, i per aquest motiu, malgrat tenir un pressupost malauradament prorrogat, hem augmentat la nostra aportació”.

El Departament de Cultura ha augmentat en 100.000 euros la seva aportació a la Mostra en quatre anys, amb la qual cosa ha passat de 150.000 euros el 2021 a 250.000 euros el 2024.

La consellera Garriga ha fet aquestes declaracions a La Llotja, que és l’epicentre de les activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals. Cada any la Mostra convoca prop d’un miler de professionals del sector en un esdeveniment clau, únic i referent de les arts escèniques per a tots els públics que té per objectiu configurar les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen.

A la tarda, a les 19 hores, la consellera Garriga ha assistit a l’espectacle inaugural Life-Cycle de la companyia del Quebec DynamO Théâtre.

La 35a Mostra Igualada promou un any més la Mostra PRO Catalan Arts, que compta amb el suport i la col·laboració de l'ICEC, i és un espai relacional i de negoci per als professionals del sector de les arts escèniques per a tots els públics a la Llotja, que s'ubica al primer pis del Museu de la Pell.

La Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb l’assistència de professionals catalans, d’arreu de l’estat i també una quinzena de professionals de la Xina, França, Alemanya, Regne Unit, Romania, Irlanda del Nord, Portugal i Lituània. Ja s’han acreditat més de 650 professionals provinents de més de 360 entitats.

La programació PRO

Ahir també es va inaugurar la Llotja, la presentació de programadors internacionals i estatals, i també la ‘Jornada SPEEM: La programació d’espectacles internacionals: eines i estratègies', organitzada per la direcció general de Promoció Cultural i Biblioteques i adreçada a responsables de programació municipal per a incentivar la contractació de companyies internacionals i l’organització de gires al país per part dels equipaments municipals de Catalunya.

La jornada té la voluntat d’exposar exemples de bones pràctiques en xarxa en relació amb les gires i festivals de companyies internacionals a Catalunya, compartir estratègies i resoldre dubtes a través de l’experiència i els aprenentatges de programadors i programadores d’arts escèniques, així mateix, exposar les vies de contractació de les companyies internacionals i a partir de quines estratègies es poden aconseguir caixets competitius per als equipaments. En aquest sentit, també busca proporcionar solucions a possibles dificultats tècniques i jurídiques a l’hora de dur a terme aquest tipus de contractacions.

Hi han participat com a ponents l’Amaranta Gibert de l’Ajuntament de Lloret, l’Ana Sala d’Ikebanah Artes Escénicas, Laura Cardona de Konventzero, i Ramon Giné, director artístic de Mostra Igualada com a moderador.

Per la seva banda, l’ICEC ha posat a disposició dels professionals i empreses que produeixen espectacles teatrals infantils i juvenils diferents eines i recursos en termes de formació, finançament, i assessorament.

La programació PRO de divendres 12 d’abril començarà amb 'L’apocalipsi de les arts en viu', una activitat coorganitzada amb el col·lectiu 'L’Última Merda' i, a la tarda, l’Institut Ramon Llull (IRL), presentarà les diferents línies de subvencions en l’àmbit de les arts escèniques, en una activitat dirigida a companyies.

L’última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte 13 amb la presentació del programari ARES, una plataforma de gestió per a companyies d’arts escèniques i les presentacions de projectes artístics vinculats amb l’educació, per descobrir models de bones pràctiques per apropar la cultura a infants i joves.

Per a tots aquells professionals que assisteixen per primera vegada a la Fira, al llarg dels tres dies podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb la facilitadora Margarida Troguet, que els assessorarà per treure el màxim profit del seu pas per Mostra Igualada.

La 35a Mostra Igualada en xifres

Enguany la Mostra Igualada ha rebut 875 sol·licituds de companyies, de les quals, la direcció artística n’ha seleccionat 37. D’aquestes companyies, 26 són de Catalunya, 8 de la resta de l’Estat i 3 internacionals. Durant quatre dies, es realitzaran 77 funcions en 16 espais d’actuació. Enguany es podran veure 5 novetats absolutes i 13 novetats a Catalunya. La Mostra comptarà enguany amb 53 voluntaris i 17 famílies acollidores.

La Mostra d’enguany convida l'espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques, a partir de propostes creatives i innovadores de teatre, dansa, circ i música, amb una programació artística de qualitat i excel·lència, adreçada al públic infantil i jove.

La varietat d'estils artístics, l'exploració de nous formats i la promoció de la creativitat, mantenint sempre una alta qualitat de les propostes, són els trets distintius de la programació de la 35a edició. La Mostra aposta per companyies que experimenten i que surten de la seva zona de confort, per donar circuit i visibilitat a propostes de risc i de qualitat. La fira vol defugir de classificacions d’espectacles per grups d’edats concrets i des de fa uns anys recomana l’edat per a cada espectacle perquè el públic en pugui gaudir al màxim. Les obres aborden una àmplia gamma de temàtiques que conviden a la reflexió i l'exploració, incloent-hi la identitat, la inclusió, les relacions familiars, el valor de la solidaritat, la creativitat, l'autodescobriment, la superació de les adversitats i la importància dels petits moments de la vida, entre altres.

Les companyies anoienques també tenen un paper destacat en la programació, amb cinc espectacles que inclouen des de contes meravellosos fins a dansa, música i teatre destinats a tota la família.

La 35a edició de la Mostra reconeixerà el talent de les companyies programades amb diversos guardons: el Premi del Públic, el 7è Premi Xarxa Alcover i els Premis del Jurat a millor espectacle familiar de sala, millor espectacle de carrer i millor espectacle per a joves. Consulteu tota la programació d'aquesta 35a edició.