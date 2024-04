El nou cicle de "Música i Romànic" viatja al Bages, Berguedà i Lluçanès

Amb el gòtic de la Seu de teló de fons i amb el barroc del museu encabit en un edifici del segle XXI. Amb aquests tres elements que ha ressaltat Josep Llobet, president dels Amics de l’Art Romànic del Bages (AARB) s'ha presentat avui, al recentment inaugurat museu manresà, el nou cicle de concerts a temples romànics que viatjarà al Monestir de Santa Maria de Serrateix, a l’església de Sant Pere de Castellfollit del Boix, a la de Santa Maria de Cornet (al terme municipal de Sallent), i acabarà al Monestir de Santa Maria de Lluçà.

Aquesta catorzena edició de «Música i Romànic» inclourà quatre recitals del 28 d’abril al 2 de juny que mantenen el «segell propi» d’una ja veterana programació que busca «músiques diverses amb el fil de l’espiritualitat», ha destacat Albert Galbany, coordinador i director del cicle, enguany, amb més «música antiga que en anteriors edicions» en dues de les quatre propostes. Especialment «satisfet» del programa, Galbany ha posat l’accent en els grups convidats, amb reconeguts músics que repeteixen però cap d’ells amb la mateixa formació. Si la música antiga tindrà com a protagonistes Intactvs (Efrem López, Míriam Encinas i Simona Gatto) i Ensemble Alfonsí (Jota Martínez, corda i Alba Asensi, veu i arpa), la música barroca la representarà la violinista i directora internacional Farran Sylvan James i les músiques del món el trio Mediterràniam (amb Galbany, bansuri i hang; Joan Miró, llaüt àrab i guitarra espanyola i Mario Ersinger a la percussió).

Estrena a Santa Maria de Lluçà

Amb un pressupost d’uns 7.000 euros, el cicle viatja enguany al Berguedà (Santa Maria de Serrateix) i al Lluçanès (Santa Maria de Lluçà) en un cicle que, després de 14 edicions, repeteix temples: els dos bagencs (Sant Pere de Castellfollit i Santa Maria de Cornet), també el berguedà, però estrena la canònica agustiniana del Lluçanès. Com ha explicat Llobet, no és perquè la comarca bagenca i les veïnes no tinguin prou temples sinó per la mida de les esglésies, sovint massa petites per encabir el públic d’uns concerts que, habitualment, omplen l’aforament. Precisament per això, Llobet ha remarcat que l’assistència s’ha de fer amb reserva prèvia a través de la pàgina web de l’entitat (www.aarb.cat). El preu dels concerts és de 15 €; 12 per als socis.

A la presentació del 14è cicle de «Música i Romànic» han assistit Joan Badia, vicepresident d’AARB, que ha fet un repàs dels temples on se celebraran els recitals; Albert Galbany, coordinador i director artístic del cicle; Judit Ramírez, vicepresidenta de l’Associació Amics de Cornet, que ha destacat que Santa Maria de Cornet és una església oberta al culte; Josep Llobet, president de l’entitat organitzadora i Francesc Serra, director de Cultura de la Catalunya central, que ha valorat un cicle que «ha permès a més gent compartir l’estima pel patrimoni» i descobrir esglésies romàniques i emblemàtics monestirs.