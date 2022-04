Amb «llista d’espera» d’ajuntaments bagencs, però també de la Catalunya central interessats a participar-hi, engegarà el cicle «Música i Romànic», una proposta nascuda fa dotze anys que va posar la primera pedra a una nova manera de difondre el patrimoni arquitectònic a través de la música i les visites guiades als espais. Organitzat pels Amics del Romànic del Bages, el cicle s’obrirà, diumenge 8 de maig, a l’església de la Cova perquè, com apunta el president i fundador de l’entitat, Josep Llobet, «en un any com aquest era pràcticament inexcusable no sumar-nos a la commemoració de l’estada de sant Ignasi. La Cova és un dels espais més emblemàtics de Manresa i una oportunitat de conèixer els detalls de la restauració», just abans de l’actuació del Cor Lerània, dirigit pel navarclí Jordi Noguera, que al llarg d’aquest any ha protagonitzat el cicle de Misses polifòniques de la Manresa 2022.

El cicle, com és habitual, constarà de 4 concerts, que majoritàriament tenen lloc a diferents esglésies, esglesioles o indrets medievals de la comarca. Però no només. Si l’any passat «Música i Romànic» tornava a l’Anoia, enguany el cicle viatja a la Segarra, al municipi de les Oluges, per visitar l’església de Montfalcó Murallat: «És un poble icònic i el concert serà a l’interior de l’església de Sant Pere, difícil de visitar», remarca Llobet. Aquest serà el tercer concert del cicle, el 4 de juny, i l’entitat organitza, per als socis, una sortida de tot el dia per visitar, també, el parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso (Guissona). La música a l’església de Sant Pere de Montfalcó Murallat, completament integrada al conjunt, la hi posarà el polifacètic artista –cantant i ballarí– Marc Vilajuana en una proposta «trencadora», com la defineix Albert Galbany, coordinador musical del cicle. «Si els dos primers concerts toquen la clàssica, Vilajuana oferirà música vocal a tres veus (amb Lu Colomina i Alba Quinquillà) a través de materials medievals sacres però també composicions pròpies en un treball «que es basa en el cant gregorià des de l’òptica contemporània. És especialista a treure l’habitual del seu context».

Si Manresa actuarà com a seu inaugural i Montfalcó serà la proposta forana d’enguany, la resta del cicle tindrà com a protagonistes els municipis de Sallent i Fonollosa. Aquests dos concerts inclouran, a més, un tast de vins de la DO Pla de Bages. Així, el segon concert, el 21 de maig, portarà els assistents a la «desconeguda i petita» església d’origen romànic de Sant Martí de Serraïma, al terme municipal de Sallent, en un paratge de boscos i camps a prop de la masia i celler Sanmartí. La música serà a càrrec de la soprano Dolors Lozano, amb el clavicèmbal d’Ester Martínez. Les dues intèrprets aproparan al públic «un homenatge a compositores del barroc com Elisabetta de Gambarini i Barbara Strozzi», diu Galbany.

Finalment, el darrer concert del cicle es farà, per segona vegada, a les Torres de Fals, el 19 de juny. Aquest conjunt monumental, integrat per les torres de l’antic castell de Fals, la rectoria i l’església de Sant Vicenç, es visitarà per «descobrir la recent restauració i museïtzació», apunta Llobet. Aquí, la música tindrà com a protagonistes Robert Santamaria & Ensemble Spatium, que presentaran Jaume I. Música de fets i llegendes, un treball «en el qual Santamaria porta treballant 30 anys», explica Galbany. Amb la veu de Marta Segura, d’Amarok, el recital fusiona música medieval, folk i músiques del món.

Si en els 12 anys només s’han repetit cinc espais, quant a músics no s’ha repetit cap formació, subratlla Galvany d’un cicle que, com explicava el seu president, en 12 anys ha tret de benefici «600 euros. Cobrir despeses és l’objectiu per a una entitat sense ànim de lucre ». El cicle es va presentar ahir al carrer del Balç amb organitzadors i representants institucionals.