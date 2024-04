La renovada «El Brogit del Montserrat» fa el ple en el seu acte de presentació

L’església de la Sagrada Família de la Bauma, a Castellbell i el Vilar, es va fer petita, divendres, per acollir més de 130 persones en la presentació del primer número de la nova etapa d’«El Brogit del Montserrat». «El Brogit», que durant quaranta-quatre anys ha estat mensualment el periòdic informatiu del municipi, a partir d’ara tindrà una periodicitat semestral, suma 84 pàgines i enceta una nova època fent xarxa amb d’altres municipis a l’entorn de la muntanya.

L’acte s’encetà amb un repàs de la tasca del Brogit, i de com les necessitats informatives del municipi avui es resolen amb la immediatesa de les xarxes socials. La importància d’una publicació renovada, de major profunditat i qualitat, esdevé aleshores la resposta. De fet, en els últims anys el Col·lectiu El Brogit ja ha anat impulsant la publicació de llibres o projectes audiovisuals tan celebrats com el de Roques que fan del col·lectiu un veritable Centre d’Estudis supramunicipal.

Carles Cornadó, amb la participació d’altres redactors d’aquest número, van presentar els articles de profunditat que tenen com a fil conductor les experiències i el coneixement dels pobles a l’entorn de la muntanya de Montserrat. És per això que des d’ara, als col·laboradors de Castellbell i el Vilar se’ls n’hi afegeixen de Monistrol de Montserrat, Rellinars, Marganell, Vacarisses o Olesa de Montserrat, per citar-ne alguns d’aquest primer número renovat

L’interès que ha despertat la publicació es reflecteix en l’assistència no només de les autoritats de Castellbell i el Vilar, sinó per la presència de l’alcalde i alcaldessa de Vacarisses i Rellinars, del director del Parc Natural de Montserrat, Ramon Bisbal, o el vicepresident de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Francesc Viso.

A la recta final de l’acte, la presidenta del Col·lectiu el Brogit, Elisabeth Camparola, va destacar i agrair la perseverança de les persones col·laboradores del Brogit fins ara mateix, que varen ser obsequiades amb un record. L’alcalde Adrià Valls, de costat a la regidora de Cultura, Núria Martorell, van cloure l’acte, que comptava amb el suport de l’Associació Amics de l’església de la Bauma.